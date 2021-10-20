Россия, Узбекистан, Казахстан. Встреча в рамках проекта по освоению экспортного рынка ветеринарных препаратов

Корейская ассоциация продуктов для здоровья животных (KAHPA)

Открытие второго научного семинара в 2021 на тему обзора зарубежных рынков ветеринарных препаратов и выхода на зарубежные рынки ветеринарных препаратов

Корейская ассоциация продуктов для здоровья животных (председатель Чжон Бён Гон) в рамках проекта по освоению экспортного рынка ветеринарных препаратов 6 октября в отеле Intercontinental Grand Seoul Parnas в торжественной атмосфере провела научный семинар для трех стран: Россия, Узбекистан и Казахстан.



Мероприятие из-за пандемии COVID-19 во всем мире проводилось в онлайн- и офлайн-форматах. Открывал семинар с приветственным словом председатель Корейской ассоциации продуктов для здоровья животных Чжон Бён Гон. Он сказал, что данное мероприятие проводится для того, чтобы способствовать освоению экспортного рынка для корейских компаний в период пандемии COVID-19. Затем с поздравительными видеосообщениями выступили начальник управления карантинной политики Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея Пак Чжон Хун и глава отдела по регулированию ветеринарных препаратов Агентства карантина и инспекции животных и растений Республики Корея Ли Ён Соб. В своих выступлениях они выразили надежду, что данный семинар активизирует взаимный обмен информацией и поспособствует развитию отрасли ветеринарных препаратов в Южной Корее и трех упомянутых странах.



Три страны-участницы были выбраны исходя из пожеланий представителей отрасли. Докладчиками выступили специалисты и государственные служащие, отвечающие за лицензирование ветеринарных препаратов в каждой из этих стран.



На семинаре от России выступили заместитель директора, руководитель органа инспекции ФГБУ «ВГНКИ» Данил Рудняев и заместитель директора ФГБУ «ВГНКИ» Василина Грицюк, от Узбекистана выступил директор отдела ветеринарных препаратов государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан Шамурад Рахматуллаев, от Казахстана выступил заместитель генерального директора Национального референтного центра по ветеринарии Руслан Куспеков. В своих выступлениях они подробно рассказали о текущем состоянии животноводческой отрасли и процедуре лицензирования ветеринарных препаратов в их странах. Затем они ответили на вопросы присутствующих.







Краткие подробности выступлений по странам. В России применяется система анализа информации «Гален». В систему для последующего анализа в онлайн-режиме поступает информация о побочных реакциях и побочных эффектах всех ветеринарных препаратов, которые находятся на рынке. В Узбекистане за последние три года среди ветеринарных препаратов постоянно растет число регистрации антибиотиков. По состоянию на 2020 год зарегистрировано 178 препаратов. В Казахстане срок действия регистрации нового ветеринарного препарата — 5 лет. После окончания срока регистрации данный препарат надо зарегистрировать повторно посредством процедуры, которая была проведена в первый раз. После повторной регистрации срок действия неограниченный.



Подготовка встречи Россия — Казахстан — Узбекистан в рамках проекта по освоению экспортного рынка ветеринарных препаратов проходила при поддержке «Выставочной компании Асти Групп», российского партнера Корейской ассоциации продуктов для здоровья животных (KAHPA).



С 2013 года Корейская ассоциация продуктов для здоровья животных при поддержке Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских отношений Республики Корея ежегодно проводит проекты для создания сети сотрудничества между странами. В этом году научный семинар проводился в онлайн- и офлайн-форматах из-за пандемии COVID-19.

