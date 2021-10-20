Два новых «щелковских» препарата для защиты сахарной свеклы получили госрегистрацию

АО «Щелково Агрохим»

К обороту на территории РФ до 2031 года допущены инсектицид «Эсперо Евро, МД» (60 г/л альфа-циперметрина + 100 г/л ацетамиприда) и гербицид «Кондор Форте, МД» (120 г/л трифлусульфурон-метила)

«Эсперо Евро, МД» представляет собой комбинированный высокоэффективный инсектицид в инновационной формуляции — масляной дисперсии. Препарат обеспечивает эффективную борьбу и длительную защиту от обыкновенных свекловичных долгоносиков и долгоносиков-стеблеедов в посевах сахарной свеклы.



Сочетание д. в. ацетамиприда и альфа-циперметрина с разными механизмами действия (системного и контактного) позволяет уничтожать резистентные популяции вредителей, а также проявляет высокую эффективность при вспышках массового размножения.



Масляная формуляция «Эсперо Евро, МД» обеспечивает лучший контакт с поверхностью листа и тела насекомого, усиливает стойкость препарата к смыванию осадками и испарению.



Сочетание всех этих факторов гарантирует более активное воздействие на вредителей и высокую эффективность в любых погодных условиях, в том числе при жаре.



«Эсперо Евро, МД»применяется для опрыскивания всходов (0,2-0,3 л/га) и обработки в период вегетации (0,4-0/5 л/га).



Послевсходовый гербицид «Кондор Форте, МД» (120 г/л трифлусульфурон-метила ) предназначен для борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах сахарной свеклы. Это новая «жидкая» форма известного гербицида «Кондор, ВДГ».



«Кондор Форте, МД» выпускается в высокоэффективной форме масляной дисперсии, имеет высокую степень покрытия листовой поверхности сорняков и не требует применения дополнительных ПАВ, что очень важно для технологического процесса, когда в баковую смесь приходится добавлять до 5-6 компонентов. Масляная формуляция обеспечивает стойкость препарата к смыванию осадками и испарению, оставляя д. в. в жидкой форме более длительное время за счет образуемой пленки.



Норма расхода препарата — 0,125 л/га, применяется в фазе семядолей-2-х настоящих листьев сорных растений по первой, второй и третьей волне сорняков.



«Кондор Форте, МД» контролирует проблемные сорняки: канатник Теофраста, виды щирицы, горцев и др., а также позволяет сократить нормы расхода гербицидов бетанальной группы.



По результатам испытаний препарата в разных регионах России были получены только положительные отзывы, где отмечалась повышенная эффективность гербицида по сравнению с «сухим» аналогом. Особенно заметна разница в эффективности в сухой сезон, когда в листьях сорняков образуется слой эпикутикулярных восков, трудно проницаемых для обычных гербицидов.

