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Премия «Агроинвестор года - 2021»

UPL Europe присоединяется к деятельности ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли по поддержке закрытой системы для создания рабочего раствора easyconnect Closed Transfer System

Партнёрский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

UPL Europe присоединилась к рабочей группе easyconnect (asyconnect Working Group, ECWG), поставившей перед собой задачу вывести закрытую систему для создания рабочего раствора (Closed Transfer System, CTS) на европейский рынок

Заручившись поддержкой этого нового участника, все ведущие предприятия сельскохозяйственной отрасли в Европе сейчас прилагают максимум усилий для обеспечения совместимости своего ассортимента продукции с easyconnect CTS.

Данная уникальная межотраслевая работа компаний, входящих в рабочую группу, — Adama, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group, Syngenta и UPL Europe — обеспечит фермеров в Европе новейшими методами наполнения, что позволит повысить безопасность операторов и улучшить защиту окружающей среды, одновременно обеспечивая быстрое и простое обращение с растворами.

Оливер де Матос (Olivier de Matos), генеральный директор CropLife Europe, объясняет: «CropLife Europe высоко оценивает этот позитивный сдвиг. После присоединения UPL Europe корпоративные участники во всей полноте представлены в рабочей группе easyconnect. Закрытые системы для создания рабочего раствора — исключительно важные технологии, способные играть ключевую роль в повышении безопасности операторов и снижении риска воздействия средств защиты растений на окружающую среду. Развитие и распространение этих технологий означает твердое решение предприятий нашей отрасли сделать их доступными для всех фермеров к 2030 году».

Миха Моско (Micha Mosco), руководитель упаковочного проекта, глобальные операции, Adama, и председатель руководящего комитета рабочей группы easyconnect, поясняет: «Теперь, когда с нами UPL Europe, мы можем заложить надежное основание для широкого использования CTS в Европе. Это прекрасная новость для фермеров, поскольку продукция многочисленных производителей будет совместима с системой CTS единого типа, а именно easyconnect, тем самым облегчая работу фермерских хозяйств».

«Для нас большая честь быть частью такого значительного проекта, который прекрасно вписывается в нашу концепцию OpenAg, создавая надежную сеть, которая преобразует характер мышления и работы компаний отрасли в целом, открывая ее для новых идей, новых путей и новых ответов более экологически устойчивым способом, — добавляет Оливье Боке (Olivier Bocquet), руководитель службы снабжения и производства, UPL Europe. — Мы верим, что внедрение CTS будет полезно как для безопасности оператора, так и для экологической устойчивости и будет иметь длительный благоприятный эффект. Также это повысит участие наших ценных клиентов UPL в обеспечении безопасности благодаря сотрудничеству в рамках всей отрасли. Поэтому мы поддерживаем развитие CTS, включая easyconnect». 

Первый запуск продаж easyconnect CTS планируется в Дании и Нидерландах в 2022 году, а затем во Франции, Германии и Соединенном Королевстве в 2023 году. За ними с большой долей вероятности последуют и другие страны.

Система easyconnect является открытой технологией, доступной для использования всеми заинтересованными сторонами, работающими в сфере сельского хозяйства. Мы будет рады, если и другие представители отрасли в агрохимическом секторе, в секторе производителей оборудования или другие стороны, желающие поучаствовать в запуске easyconnect, обратятся в какую-либо из компаний-участников. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.easyconnect.tech.

Corteva Agriscience 

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