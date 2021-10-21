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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Dainichi Hanso Co., LTD об участии в Powtex Osaka 2021

Партнёрский материал


Dainichi Hanso Co., Ltd

Dainichi Hanso Co., Ltd


Где еще в мире используются наши ковши? Кроме Филиппин, у нас есть клиенты во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Южной Корее, Канаде и др.


  • Мы предлагаем долговечные и удобные в эксплуатации комплектующие.

  • Мы оказываем консультации по выбору наиболее подходящих полимерных ковшей для каждого транспортируемого материала.

  • Наша продукция имеет разнообразную и обширную линейку ковшей.


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На нашем сайте вы можете узнать более подробную информацию.

У нас есть сайты на русском и английском языках.

https://www.dainichi-hanso.co.jp/ru/

https://www.dainichi-hanso.co.jp/en/index.html

https://dhanso-net.com/

С 13 по 15 октября мы участвовали в выставке Powtex Osaka 2021 в г. Осака, Япония. Онлайн нас можно увидеть на этой выставке до 12 ноября! https://www.powtex.com/online/

Dainichi Hanso Co., Ltd 

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