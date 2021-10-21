Dainichi Hanso Co., LTD об участии в Powtex Osaka 2021

Dainichi Hanso Co., Ltd



Где еще в мире используются наши ковши? Кроме Филиппин, у нас есть клиенты во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Южной Корее, Канаде и др.









Мы предлагаем долговечные и удобные в эксплуатации комплектующие.



Мы оказываем консультации по выбору наиболее подходящих полимерных ковшей для каждого транспортируемого материала.



Наша продукция имеет разнообразную и обширную линейку ковшей.









На нашем сайте вы можете узнать более подробную информацию.



У нас есть сайты на русском и английском языках.



https://www.dainichi-hanso.co.jp/ru/



https://www.dainichi-hanso.co.jp/en/index.html



https://dhanso-net.com/



С 13 по 15 октября мы участвовали в выставке Powtex Osaka 2021 в г. Осака, Япония. Онлайн нас можно увидеть на этой выставке до 12 ноября! https://www.powtex.com/online/

