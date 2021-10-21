УК «Август-Агро» в 2021 году инвестировала в строительство зерноочистительных комплексов почти полмиллиарда рублей

УК «Август-Агро»

Осенью 2021 года в хозяйствах УК «Август-Агро» на территории Республики Татарстан были построены четыре современных зерноочистительно-сушильных комплекса (ЗСК). Новые установки появились в Верхнеуслонском, Лениногорском, Камско-Устьинском и Тюлячинском районах

Комплексы полностью автоматизированы: следить за работой каждого из них можно с помощью одного оператора и двоих слесарей (в одну смену). Общая сумма инвестиций УК «Август-Агро» в инфраструктуру для подработки сельхозпродукции в 2021 году составила 450 млн руб. Задача новых комплексов — эффективно очищать зерно от сорных примесей и обеспечивать его длительную сохранность (как для реализации, так и в качестве посевного материала в хозяйствах «Август-Агро»).



В начале сентября 2021 года в агрофирме «Август-Тюлячи» заработал зерноочистительно-сушильный комплекс мощностью 50 т в час с полной автоматизацией технологических процессов и возможностью удаленного доступа для оперативной диагностики и контроля работы. Бункера ЗСК оборудовали системой естественного освещения внутреннего объема со шкалой уровня продукта для визуального контроля. Зерно (в зависимости от его исходного состояния) может проходить в установке по четырем основным маршрутам. ЗСК оснащен очистительными машинами первичной и вторичной подработки (МПС-300 и БСХ-150), зерносушилкой SGR-50 и конвейерным оборудованием SmartGrain.



Следом, также в сентябре, в хозяйстве «Август-Камское Устье» был запущен комплекс для очистки и сушки зерна мощностью 65 т в час на территории села Большие Салтыки Камско-Устьинского района. ЗСК оснастили модульной сушилкой «Алтай-65». В установке предусмотрено 4 маршрута прохождения зерна. Кроме того, для хранения сельхозпродукции было построено два арочных склада площадью 1400 м² и емкостью 3 тыс. т каждый.



В конце сентября новый зерноочистительный комплекс мощностью 50 т в час запустили в агрофирме «Август-Лениногорск». Данная установка с точки зрения конструктивных решений полностью повторяет комплекс, введенный в работу в «Август-Тюлячи». Это уже второй ЗСК в хозяйстве «Август-Лениногорск»: первый, также мощностью 50 т в час, был запущен в 2020 году на базе бывшего комбикормового завода «Каркали». По опыту первого сезона было решено его автоматизировать и оснастить зерноочистительными линиями с аспирацией, что и было реализовано в 2021 году.



И, наконец, в октябре 2021 года в агрофирме «Август-Камское Устье» был построен еще один ЗСК мощностью 65 т в час — он разместился на площадке неподалеку от села Майдан Верхнеуслонского района. При возведении комплекса использовались те же конструктивные решения и оборудование, что и для ЗСК в селе Большие Салтыки Камско-Устьинского района, однако зерноочистительный комплекс в Майдане имеет дополнительный оперативный силос для влажного зерна объемом 300 кубометров с конусным дном и увеличенную завальную яму объемом 100 кубометров с навесом. Все это позволяет обеспечивать бесперебойную круглосуточную работу при поступлении больших тоннажей сельхозпродукции. В зависимости от ее исходного состояния она может проходить в установке по семи основным маршрутам. ЗСК оснащен тремя арочными складами площадью 1400 м² и емкостью 3 тыс. т каждый.



«При строительстве зерноочистительных комплексов была благоустроена прилежащая к ним территория: подведены электричество и газ, установлено освещение, проложены подъездные пути, забетонированы площадки для временного хранения зерна, оборудованы контрольно-пропускные пункты и автовесовые. Всего в строительство ЗСК в 2021 году было вложено около 450 млн руб. Создание инфраструктуры, позволяющей получать зерно высокого качества в наших хозяйствах, будет продолжено», — отметил генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.

