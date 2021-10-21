«Квернеланд Груп СНГ» представит на «ЮгАгро» технику Kverneland, Kubota и Great Plains

«Квернеланд Груп СНГ»

Компания «Квернеланд Груп СНГ» представит на своем стенде на «ЮгАгро» десяток машин в различных сегментах сельхозтехники от обработки почвы до заготовки кормов брендов Kverneland, Great Plains, а также Kubota, который участвует в выставке впервые

В экспозиции компании «Квернеланд Груп СНГ» на крупнейшей сельскохозяйственной выставке России «ЮгАгро» можно будет познакомиться с наиболее полным предложением рынка сельхозтехники, включающим как тракторы Kubota, так и прицепную технику брендов Kverneland и Great Plains.



«Основная цель участия в выставке этого года — продемонстрировать сельхозпроизводителям наш комплексный подход к реализации стоящих перед ними задач, — прокомментировал участие в выставке Ингвар Братсберг, генеральный директор компании «Квернеланд Груп СНГ». — Мы стремимся показать, что в предложении брендов, принадлежащих корпорации Kubota, представлены решения как для агрохолдингов, так и для крупных и средних фермерских хозяйств. Это агрегаты, предназначенные для различных систем земледелия и покрывающие все сегменты рынка — тяговые энергосредства, почвообрабатывающую, посевную технику, кормозаготовительное оборудование, а также машины для внесения минеральных удобрений и ухода за посевами. Все это подкрепляется возможностями обновления парков через программы АО „Росагролизинг“ или с помощью Kverneland Group Finance. И площадка „ЮгАгро“ - лучшее место, чтобы коммуницировать все это максимально широкому кругу сельхозтоваропроизводителей со всей России».



Впервые на выставке «ЮгАгро» будет представлен трактор Kubota серии M7 средней мощности, с которым корпорация вышла на российский рынок и продажи которого осуществляются через дилерскую сеть компании «Квернеланд Груп СНГ», эффективно дополняя широкий ассортимент прицепной техники.



Среди новинок выставки — пресс-подборщик с изменяемой камерой прессования Kverneland 6716, который компания вывела на рынок этим летом. Все изменения относительно предыдущей версии этой машины направлены на увеличение производительности и снижение стоимости владения техникой, что актуально для стремительно развивающегося в России животноводства.



В сегменте посевной техники на стенде компании будут представлены как машины для классической, так и для безотвальных технологий Mini- и No-till. Так, механическая зерновая сеялка Great Plains CPH- 2000 °F предназначена для сева по стерне с возможностью одновременного внесения сухих минеральных удобрений. А для посева пропашных культур на стенде будут экспонироваться сеялка Kverneland Optima, ориентированная на классическую систему земледелия, а также Great Plains YP825A-16TR для сева кукурузы и подсолнечника по стерне.



Для решения актуальной для многих сельхозпредприятий проблемы переуплотнения почвы на стенде будут продемонстрированы глубокорыхлитель Great Plains SS1700A-0730, который производится на липецком заводе «Квернеланд Груп СНГ», а также диско-лаповый глубокорыхлитель Kverneland DTX, который за один проход выполняет рыхление и разрушение различных почвенных уплотнений по всей ширине захвата на глубине до 50 см.



Не смогли в компании обойти внимаем сегмент плугов, в котором у Kverneland одна из самых сильных позиций не только в России, но и в мире. В этом году его представит навесной плуг серии LO, который благодаря тому, что оборачивается на навеске трактора, увеличивает маневренность и производительность на мелкоконтурных полях. Малый вес этого орудия позволяет экономить ГСМ и снижать нагрузку на навеску трактора благодаря требованию меньшего подъемного усилия, чем для других плугов, представленных сегодня на рынке в этом сегменте.



Преимущества дифференцированной работы с минеральными удобрениями и агрохимией нашли отражение в линейке машин для защиты растений, которая в рамках выставки «ЮгАгро-2021» будет представлена опрыскивателем Kverneland iXtrack T4, оснащенным системой автоматического пофорсуночного отключения, и разбрасывателем минеральных удобрений Kverneland Exacta TL Geospread с аналогичной системой автоматического отключения секций. Примененные технологии позволяют при работе с этими машинами экономить до 10% рабочих веществ и до 10% ГСМ.



Стенд компании «Квернеланд Груп СНГ» С107, где можно будет поближе познакомиться со всеми этими машинами, находится в павильоне №3 выставочного комплекса.

