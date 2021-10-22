разделы

реклама

журналы

USD

70.406 (-0,97%)

EUR

81.914 (-0,90%)

MOEX

4234.41 (0,37%)

BRENT

85.13 (0,61%)

Пшеница

749.2 (1,08%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

70.406 (-0,97%)

EUR

81.914 (-0,90%)

MOEX

4234.41 (0,37%)

BRENT

85.13 (0,61%)

Пшеница

749.2 (1,08%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

70.406 (-0,97%)

EUR

81.914 (-0,90%)

MOEX

4234.41 (0,37%)

BRENT

85.13 (0,61%)

Пшеница

749.2 (1,08%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

70.406 (-0,97%)

EUR

81.914 (-0,90%)

MOEX

4234.41 (0,37%)

BRENT

85.13 (0,61%)

Пшеница

749.2 (1,08%)

Сахар

0 (0,00%)

USD

70.406 (-0,97%)

EUR

81.914 (-0,90%)

MOEX

4234.41 (0,37%)

BRENT

85.13 (0,61%)

Пшеница

749.2 (1,08%)

Сахар

0 (0,00%)

Премия «Агроинвестор года - 2021»

Самонесущий прицеп-платформа Wago TR

Партнёрский материал


Joskin

Joskin

После приобретения фирмы Leboulch в 2012 году (французский производитель с/х прицепов-самосвалов, разбрасывателей навоза и прицепов-платформ) компания Joskin приняла решение добавить платформы Leboulch в свой модельный ряд. Задача простая — воспользоваться опытом компании Leboulch, а также продвинутой технологией Joskin, для разработок улучшенного и адаптированного к потребностям рынка прицепа-платформы

Модельный ряд этих транспортных средств Joskin делится на 2 группы: к первой относятся оцинкованные прицепы, а ко второй — крашенные. Несмотря на то, что обе версии имеют одну и ту же базовую структуру из профилей для лучшего сопротивления кручению, их концепция немного отличается.

Снимок экрана 2021-10-22 101814.jpg

Пол оцинкованных моделей прицепов-платформ изготовлен из стали с высоким пределом текучести толщиной 4 мм по всей длине, усиленной ребрами. Чтобы предотвратить накопление воды, эти ребра оснащены отверстиями для ее быстрой эвакуации. Боковые бортики оцинкованных платформ слегка наклонены, что увеличивает устойчивость груза. Стороны усилены продольными ребрами. Модельный ряд оцинкованных прицепов-платформ поставляется с полом из обработанного дерева (толщиной 4 см).

Крашенные прицепы-платформы (цвет «зеленый Joskin») укомплектованы полом из противоскользящей рифленой стали. По краям платформы расположен стальной профиль с бортиком высотой 2 см для безопасной перевозки грузов.

Снимок экрана 2021-10-22 101758.jpg

Все прицепы-платформы Joskin, как оцинкованные, так и крашенные, сертифицированы в соответствии с европейским и французским регламентами до 2025 г.

На самонесущих моделях прицепов-платформ Joskin присутствуют последние технические усовершенствования, разработанные на различных заводах группы. Оцинкованная линейка выпускается в Польше рядом с цехом по оцинковке. Крашенные модели изготавливаются на заводе Leboulch во французской Нормандии. Все комплектующие (дышло, стенки и т. д.) идентичны для двух вариантов и изготовляются на наиболее подходящих для этого заводах.

Joskin 

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2021

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2021
Цифровизация как неизбежность. Какие digital-решения использует агросектор

«Агроинвестор»

Цифровизация как неизбежность. Какие digital-решения использует агросектор
Средний урожай при рекордном севе. Валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-122 млн т

«Агроинвестор»

Средний урожай при рекордном севе. Валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-122 млн т
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2021
Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений

«Агротехника и технологии»

Унесённые экспортом. Как вернуть потерянный внутренний рынок минеральных удобрений