Самонесущий прицеп-платформа Wago TR

Joskin

После приобретения фирмы Leboulch в 2012 году (французский производитель с/х прицепов-самосвалов, разбрасывателей навоза и прицепов-платформ) компания Joskin приняла решение добавить платформы Leboulch в свой модельный ряд. Задача простая — воспользоваться опытом компании Leboulch, а также продвинутой технологией Joskin, для разработок улучшенного и адаптированного к потребностям рынка прицепа-платформы

Модельный ряд этих транспортных средств Joskin делится на 2 группы: к первой относятся оцинкованные прицепы, а ко второй — крашенные. Несмотря на то, что обе версии имеют одну и ту же базовую структуру из профилей для лучшего сопротивления кручению, их концепция немного отличается.







Пол оцинкованных моделей прицепов-платформ изготовлен из стали с высоким пределом текучести толщиной 4 мм по всей длине, усиленной ребрами. Чтобы предотвратить накопление воды, эти ребра оснащены отверстиями для ее быстрой эвакуации. Боковые бортики оцинкованных платформ слегка наклонены, что увеличивает устойчивость груза. Стороны усилены продольными ребрами. Модельный ряд оцинкованных прицепов-платформ поставляется с полом из обработанного дерева (толщиной 4 см).



Крашенные прицепы-платформы (цвет «зеленый Joskin») укомплектованы полом из противоскользящей рифленой стали. По краям платформы расположен стальной профиль с бортиком высотой 2 см для безопасной перевозки грузов.







Все прицепы-платформы Joskin, как оцинкованные, так и крашенные, сертифицированы в соответствии с европейским и французским регламентами до 2025 г.

