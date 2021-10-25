VI ежегодный проект «Аграрный форум России» состоится 17 ноября

«Ведомости»

Мероприятие пройдет на площадке «Марриотт Гранд Отель»

Ключевые темы форума:



Инвестиции vs потребности рынка. Как создать устойчивую продовольственную систему?



Корреляция ценообразования и рентабельности в эпоху пандемии.



Инициативы в области экологии и климата. Экономические перспективы и продовольственные результаты.



Как трансформируется бизнес-модель компании под волной тотальной цифровизации? Тренды в развитии человеческого ресурса, объемы производства и текущие прогнозы.



Какие преграды влияют на конкурентоспособность агропромышленного комплекса в России? При помощи чего возможно снизить зависимость от импортного генетического и семенного материала?



Корзина нового поколения: симбиоз качества и смысла. Эффективная стратегия следования за потребительскими предпочтениями.



Среди спикеров:



Николай Бенко, директор, «Агроплазма»



Инна Ганенко, главный редактор, журнал «Агроинвестор»



Вадим Долгов, генеральный директор, группа «Продо»



Сергей Иванов, исполнительный директор, член совета директоров, ГК «Эфко»



Сергей Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера, НИУ «ВШЭ»



Наталья Крашенинник, директор по развитию агробиотех-направления кластера биологических и медицинских технологий, фонд «Сколково»



Давид Манзини, президент, PepsiCo в России и СНГ



Дмитрий Мурев, генеральный директор, «РЖД логистика»



Андрей Олейник, председатель совета директоров, ГК «Прогресс агро»



Вадим Попов, руководитель департамента управления качеством, ГАП «Ресурс»



Кристина Романовская, собственник и генеральный директор, ПХ «Лазаревское»



Владислав Чебурашкин, основатель, генеральный директор, «Братья Чебурашкины»



По традиции коммуникационная площадка деловой газеты «Ведомости» соберет ведущих игроков рынка, топ-менеджмент крупнейших агрохолдингов и сельхозпроизводителей, поставщиков сельскохозяйственного оборудования, предприятий смежных отраслей, глав инвестиционных и коммерческих банков, представителей отраслевых и деловых СМИ.



Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/agro21



Спешите зарегистрироваться!



По вопросам участия обращайтесь к Дарье Качан по телефону +7 495 956-34-58, доб. 2757 или по электронной почте d.kachan@vedomosti.ru.



По вопросам информационного партнерства обращайтесь к Александре Мартыновой по электронной почте a.martynova@vedomosti.ru.

