Smart Agro

21 октября 2021 года в Москве в отеле «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская» состоялся III Федеральный ИТ-форум агропромышленного комплекса России «Smart Agro: цифровая трансформация в сельском хозяйстве»

Мероприятие прошло в смешанном формате — часть участников присутствовали на площадке, а остальные имели возможность подключиться к трансляции онлайн.



Участниками мероприятия, которое организовала информационная группа (ИГ) ComNews, стали более 200 представителей крупных аграрных предприятий и корпораций пищевой промышленности, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития, отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ, операторов связи, разработчиков приложений, системных интеграторов, а также деловых и отраслевых СМИ, аналитиков и экспертов отрасли.



Форум Smart Agro состоялся при поддержке проекта «Германо-российский аграрно-политический диалог» , департамента агропромышленного комплекса Тюменской области , Евразийской технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания» (Ассоциация «ТППП АПК») , Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, Некоммерческого партнерства «Руссофт» , Ассоциации интернета вещей.



Инновационным партнером форума выступила компания «Ростелеком» . Серебряным спонсором Smart Agro стала компания «Ростсельмаш» , бронзовым спонсором — АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Nutanix . Спонсором сессии выступила компания «Газпром космические системы» . Safity-partner — поле.рф . Форум прошел при участии PIX Robotics , ассоциации «ЭлектронАгро», ООО «Гремион плюс».



Пленарную дискуссию модерировал генеральный директор — главный редактор ООО «КомНьюс Груп» Леонид Коник. Он зачитал приветственное слово председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова. Дискуссия была посвящена обсуждению актуальных вопросов, связанных с цифровой трансформацией агропромышленного комплекса.



Олег Александров, руководитель проекта инновационных технологий «Ростсельмаша», отметил, что прошедший год был достаточно сложным, но каждый год в сельском хозяйстве связан с теми или иными вызовами. «Мы столкнулись с тем, что достаточно динамично развивающееся растениеводство испытывает трудности в планировании, сбыте и ценообразовании. Вскрылся также целый пласт проблем, связанных с механизацией в овощеводстве. И теперь необходимо широко мыслить и думать не только сегодняшним днем. Также продолжается кризис, связанный с отсутствием кадров, с каждым годом этот вопрос решить все сложнее. Единственный ориентир — внедрение цифровых технологий, использование цифровой аналитики», — заявил он.



Вице-президент по стратегическому финансированию ГК «Дамате» Станислав Варич считает, что проблемы многогранны и глубоки. Он выделил три причины, которые мешают цифровой трансформации в сельском хозяйстве: деньги (не только наличие ресурса, но и готовность их тратить на инновации), люди (не только ИТ-кадры, но и сотрудники внутри компаний, готовые к внедрению, не саботирующие процесс), инфраструктура (доступность цифровых каналов, создание венчурного климата для стимулирования развития инноваций среди команд, инфраструктура для поощрения, внедрения проектов).



«Есть два пути, и оба не лишены особенностей. Первый приходит снизу. Инициативный человек говорит: нам надо. Человеку надо пройти все уровни, дойти до собственника и доказать ему, что инновация нужна, важна. Другой путь — сверху. Решение показывают собственнику, тот отвечает: делайте. Но существует проблема готовности кадров на нижних уровнях. Надо людей обучать, готовить. Более того, люди воспринимают технологии как инструмент контроля над ответственными исполнителями, и нужно контролировать сам процесс внедрения», — объяснил Станислав Варич.



Директор департамента НИОКР и ИТ агрохолдинга «Степь» Сергей Ткаченко высказал свой взгляд на проблемы в АПК: «Нельзя делать цифровизацию ради цифровизации, должна быть какая-то цель — понятная, досягаемая, достижимая. И с помощью подключения всей компании, всех ее подразделений должен быть получен результат. Будет ли это увеличение выручки или снижение затрат — результат должен быть, и его необходимо продумать вначале. Цифровизация ради цифровизации обречена на провал», — заключил Сергей Ткаченко.



Главный аналитик — руководитель инновационного аналитического центра группы «Черкизово» Рустам Хафизов согласен с коллегами, что основные проблемы связаны с кадрами, формированием инновационной экосистемы. Он отметил, что по нынешним временам отрасль должна быстро трансформироваться, и оценил в 90% дефицит кадров и в 30% дефицит высококвалифицированных специалистов. Рустам Хафизов заявил, что во времена ковида цифровизация помогает повысить уровень биобезопасности, и привел в пример завод компании в Кашире, где в результате автоматизации работает 200 человек, которые обслуживают машины, вместо обычных 800.



«Наступило время, когда отдельно компания не может решить вопрос подготовки кадров — необходимо действовать совместно с наукой, образовательными учреждениями, университетами. В рамках этой работы необходимо формировать системный облик сельского хозяйства. Мы проигрываем конкуренцию за абитуриентов. Они думают, что сельское хозяйство — лапти и грабли, хотя это давно не так. Требуется консолидировать усилия в борьбе за абитуриентов», — сказал Рустам Хафизов.



Сергей Косогор, руководитель проекта Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ, поделился мнением, что АПК испытывает проблемы в цифровизации из-за слабого планирования. Он считает, что если бы в решение задач, которые стоят перед АПК, были вовлечены не только Минсельхоз, но и Минпромторг (в части инфраструктуры), Минтруд (в части возможности задержать кадры на селе), то такое планирование дало бы результат. «План, план и еще раз план», — поделился видением решения проблем руководитель проекта Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ.



Елена Худякова, заведующая кафедрой прикладной информатики РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева, поделилась взглядом на проблемы в цифровизации АПК со стороны научного сообщества: «Коллаборация научных вузов с предприятиями пока идет слабо. Мы надеемся привлечь представителей цифрового бизнеса в образовательный процесс», — сказала она. Елена Худякова обратила внимание, что в этом году государство увеличило количество бюджетных мест в институтах на 25%, но не во всех профильных вузах. В частности, в Тимирязевской академии количество студентов на цифровых направлениях выросло в два раза», — отметила она.



«На агропредприятия давят сверху, чтобы они применяли цифровые технологии, и в то же время мы сами являемся потребителями этих технологий», — отметила Ляля Давлетбаева, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан. Она также согласилась с коллегами, что большой трудностью является нехватка кадров, а также непонимание целей, плохая инфраструктура. Ляля Давлетбаева считает, что для решения проблем необходимо системное обучение, а также трансляция преимуществ цифровых продуктов, которые позволяют выстраивать эффективный процесс производства.



Любовь Любаева, заместитель директора Центра финансовых технологий АО «Россельхозбанк», тоже отметила в качестве очевидных проблем нехватку финансирования, кадровый вопрос и недостатки планирования. «Самое главное — не хватает целеполагания, мотивации. Люди должны понимать, зачем им нужно заниматься внедрением цифровых сервисов, инноваций, этот мотив нужно найти. Крупные предприятия, бизнес, наука являются кузницей инноваций. Не все эти инновации дают эффект, только некоторые из них превратятся в успешные инструменты, которые потом можно было бы тиражировать в микро- и малом бизнесе, который сейчас не имеет возможности сам разрабатывать и применять инновационные решения. Мне нравится идея построения цифровой экосистемы, в которые бы входили и представители науки, и банки, и крупные корпорации, и малый бизнес», — поделилась видением решения проблем Любовь Любаева. Еще одним вариантом решения проблем она видит создание конвейера цифровых сервисов, пригодных для внедрения в малых компаниях. Главное, чтобы у этих компаний был мотив и цель для применения этих решений.



Денис Жуковский, директор направления АПК департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком», сообщил, что цифровизация в АПК в России идет, скорость ее увеличивается, но она недостаточна, если сравнивать со странами Западной Европы, Латинской Америки, Северной Америки, Китая.



«По данным из открытых источников, совокупный ИТ-бюджет на цифровизацию 55 крупнейших российских агрохолдингов составляет 471 млрд руб. Сумма есть, но ее надо грамотно „переварить“. Во-многом у нас цифровизация идет партизанскими методами. Есть порядка 30-40 достаточно крупных производителей цифровых решений для сельского хозяйства. И все они предлагают решения этим 55 агрохолдингам. Если кто-то из них зацепился за якорного заказчика, он будет его „доить“ до последнего. Решение будет настолько кастомизированное, что в серию не пойдет уже никогда. Соответственно, нам надо перейти в стадию интеграторов. Нужен целевой отраслевой интегратор», — отметил Денис Жуковский.



Руководитель инновационных проектов АО «ЭР-Телеком Холдинг» Евгений Норов отметил важность региональных цифровых выставок, на которых демонстрируют решения и знакомят малые предприятия и хозяйства с преимуществами внедрения технологий.



В целом участники дискуссии сошлись во мнении, что основные проблемы цифровизации в сельском хозяйстве — нехватка кадров, финансирования, сложности с инфраструктурой и планированием. Также они поделились видением, как вывести цифровизацию отрасли на качественно другой уровень.



Сессию 1, посвященную развитию точного земледелия в России, провел Сергей Косогор, руководитель проекта Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ. Ляля Давлетбаева, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан, рассказала о практическом внедрении сервисов и цифровых решений в операционную деятельность сельхозпроизводителей Башкортостана. Олег Александров, руководитель проекта инновационных технологий «Ростсельмаша», представил доклад об экономических выгодах применения средств цифровизации в растениеводстве. Как повысить урожайность с помощью цифровых технологий — поделился Евгений Норов, руководитель инновационных проектов АО «ЭР-Телеком Холдинг». Сергей Ткаченко, директор департамента НИОКР и ИТ агрохолдинга «Степь», представил масштабный доклад «Цифровизация и автоматизация в сельском хозяйстве». Йозеф Бош, эксперт проекта Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, руководитель академии «Устойчивое сельское хозяйство и точное земледелие» (Бавария), член «Германо-российского аграрно-политического диалога», рассказал о практике применения интегрированных цифровых решений в растениеводстве. Екатерина Ужегова, менеджер по работе с ключевыми клиентами «Nutanix Россия», выступила с докладом «IT-инфраструктура современного агропромышленного предприятия на основе облачной платформы Nutanix». Как оптимизировать расходы с помощью спутниковой связи, рассказала Юлия Бабкина, начальник управления по работе с конечными клиентами АО «Газпром космические системы». Об информационно-аналитической системе управления ресурсосберегающим производством продукции растениеводства «Ваш Урожай» представил презентацию Александр Диченский, руководитель Центра агроконсалтинга НИИ Информационных технологий холдинга «Росэлектроника».



В сессии 2 представлены доклады о применении технологий ИИ, big data, AgIoT в АПК. Модерировал сессию Алексей Трубников, генеральный директор ассоциации «ЭлектронАгро», основатель компании «Агроноут». Открыл сессию доклад Алексея Шовкуна, представителя Министерства сельского хозяйства Алтайского края - «Цифровой сервис агрометеоданных полевых метеостанций региональной цифровой платформы АПК ИС РЕСПАК, мобильное приложение платформы». Ярослав Мериченко, директор по инновациям ООО «Пикс Роботикс», представил доклад «RPA как драйвер цифровой трансформации агробизнеса». Кристина Романовская, владелец и генеральный директор ООО «ПХ „Лазаревское“», рассказала об опыте предприятия полного цикла по привлечению инвестиций в цифровизацию АПК. Константин Боталов, руководитель проектов направления «Агропромышленный комплекс» департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком», представил концепцию создания и развития Единого оператора агрономических данных в РФ. О том, какие перспективы ожидают российских аграриев, производителей и разработчиков в связи с цифровизацией АПК, рассказал Алексей Трубников, генеральный директор ассоциации «ЭлектронАгро», основатель компании «Агроноут». Роман Петренко, коммерческий директор маркетплейса «Поле.рф», представил презентацию «Что могут дать маркетплейсы агропромышленному комплексу?». Презентация Михаила Назарука, директора ООО «Гремион плюс», была посвящена инновационным решениям в цифровизации почвообрабатывающих орудий. Завершил сессию Роман Петров, директор группы информационных технологий группы компаний «АгроТерра», презентацией «Новые возможности предиктивной аналитики в АПК».



Внимание! IV Федеральный ИТ-форум агропромышленного комплекса России «Smart Agro: Цифровая трансформация в сельском хозяйстве» состоится 20 октября 2022 года.

