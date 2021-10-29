Сибирская аграрная неделя состоится в обозначенные сроки: с 10 по 12 ноября 2021 года

Сибирская аграрная неделя

Знаковое отраслевое событие объединит участников рынка, экспертов, ученых и представителей органов власти, а также инновационные технологии в сфере АПК

Свыше 200 компаний и представителей известных мировых брендов из регионов России и зарубежных стран примут участие в Сибирской аграрной неделе . Посетителей площадки ожидает 15 тыс. кв. м крытой экспозиции и выставочного пространства на открытом воздухе, деловые мероприятия, охватывающие весь спектр отраслевых проблем и тенденций сельскохозяйственного производства.



Руководителям и специалистам сельхозпредприятий и фермерских хозяйств участники представят инновационные решения: современную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.



В числе участников Сибирской аграрной недели представители российских и зарубежных лидер-брендов: «Ростсельмаш», Claas, Fendt, Massey Ferguson, Amazone, Lemken, New Holland, Stara, «Кировец», Petkus, Romax, «Иглус», «Воронежсельмаш», Urban, ЗАО «Фирма „Август“», Центр передового земледелия, Laboulet, Cogent rus, «Молочные Системы», «Агро Эксперт Груп» и целый ряд других.







Определены и участники международной выставки AgroExpo Siberia, которая состоится в рамках Сибирской аграрной недели. На площадке AgroExpo Siberia будет действовать национальный павильон Германии. Организатор — IFWexpo.



Участники представят свою продукцию в нескольких тематических разделах:



сельскохозяйственная техника / запчасти / расходные материалы;



оборудование и материалы для животноводства;



агрохимия / удобрения / семена;



оборудование и материалы для переработки, хранения, упаковки агропромышленной продукции;



технологическое и пищевое оборудование;



услуги для АПК.



В рамках выставки состоится насыщенная деловая программа. Ведущие отраслевые эксперты, ученые и представители компаний, работающих в сегменте АПК, сельхозпредприятий и КФХ познакомят вас с новыми идеями и технологическими решениями, обозначат тенденции рынка и расскажут о практическом опыте в решении производственных задач.



В числе мероприятий деловой программы:



- конференция «Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири». Организаторы конференции — ИА The DairyNews, Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA);



- круглый стол «Кадры в сельхозпроизводстве: особенности современных трудовых ресурсов, где их взять, воспитать, как мотивировать и не потерять»;



- семинар «ГЛОНАСС/GPS-мониторинг сельскохозяйственной техники»;



- семинар «Технологии восстановления плодородия почвы и повышения урожайности»;



- круглый стол «Молочное скотоводство — решение проблем»;



- круглый стол «Земледелие Сибири — реальный опыт и цифры. Анализируем и спорим, чтобы сделать лучше!»;



- ежегодная конференция «Современные технологии промышленного возделывания, хранения и сбыта картофеля и овощей открытого грунта»;



- семинар на тему «Мониторинг горюче-смазочных материалов и снижение себестоимости эксплуатации сельхозтехники» и многое другое.



Также в программе выставки розыгрыши для представителей предприятий агропромышленного комплекса!



Не пропустите главное отраслевое событие — Международную агропромышленную выставку «Сибирская аграрная неделя-2021».



Для того чтобы получить бесплатный билет на посещение Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте . Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом „ХимАгро“». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез».



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