CNH Industrial увеличила продажи тракторов в России на 30%

CNH Industrial

Компания скоро представит рынку две новые машины





CNH Industrial провела предпремьерный показ и тест-драйв новинок, которые будут доступны покупателям на российском рынке уже в этом году. Мероприятие состоялось 26 октября 2021 года на территории центра испытаний «НАМИ» (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ») в городе Дмитрове Московской области.



Бизнес-директор по сельскохозяйственной технике CNH Industrial в России и Республике Беларусь Михаил Мураховский рассказал, что в 2021 году активно развиваются все направления бизнеса компании. Так, в целом по миру сельскохозяйственный сегмент за прошедший период показал рост на 46%, сектор дорожно-строительной техники — на 74%, коммерческого транспорта — на 60%, а производство двигателей и трансмиссий показало прибавку на 66%. «С одной стороны, может показаться, что сельхозсегмент находится на последнем месте по темпам прироста, но если посмотреть на результаты 2020 года, то в это сложное время именно производство агротехники обеспечило компании устойчивое и стабильное развитие, так как в прошлом году это было единственное из наших направлений, которое продолжило наращивать объемы (+40% по итогам 2020-го), — акцентировал внимание топ-менеджер. — Это опора бизнеса CNH Industrial в мире».



В России в сельскохозяйственном сегменте продажи за семь месяцев 2021 года тоже динамично увеличиваются, особенно в части зерноуборочных комбайнов — плюс 128%. Сектор кормоуборочных комбайнов показ прирост на 67%, тракторов — на 30%. «Положительным фактором такой динамики в том числе стал агромарафон, который мы провели в прошлом году, представив новый зерноуборочный комбайн с автоматической системой настройки, это наша флагманская машина, — рассказал Мураховский. — Объем заказов после этого вырос фактически в два раза».



По итогам этого года компания прогнозирует увеличение продаж комбайнов на 40%, тракторов — на 4%, поделился оценками руководитель. И это несмотря на то, что CNH Industrial, как и все производители техники, столкнулись с проблемой поставки компонентов. «В следующем году мы также видим положительную динамику развития рынка в целом, особенно по комбайнам», — отметил Мураховский.



После презентации участники мероприятия получили возможность первыми ознакомиться с новинками модельного ряда тракторов CASE IH. Компания представила тракторы AFS Connect Magnum Rowtrac 400 и AFS Connect Optum 300 CVX. Как сообщил менеджер по тракторам большой мощности и тракторам с альтернативной системой подачи топлива CNH Industria Алексей Савинов, первая машина рассчитана на крупные агрокомпании с земельным банком от 10 тыс. га до 500 тыс. га и более, основной деятельностью которых является растениеводство. «У предприятия может быть от одной-двух до сотен таких машин», — сказал он. Седьмое поколение тракторов Magnum оснащено 6-тицилиндровым экономичным двигателем FPT Industrial Cursor 9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха рабочим объемом 8,7 л. Он обладает максимальной выходной мощностью 435 л. с., максимальным крутящим моментом 1850 Н·м и за счет новейшей технологии FPT Hi-escr2 обеспечивает соответствие нормам законодательства ЕС о выбросах по классу V. Новая модель доступна только с трансмиссией PowerDrive 21/5, за счет которой достигается скорость движения до 50 км/час.



Новая линейка тракторов AFS Connect Optum CVX включает три модели с двигателями мощностью 250, 270 и 300 л. с. Данная машина может быть задействована как в растениеводстве, так и в животноводстве, но подойдет скорее «для личного использования», уточнил Савинов. «Это действительно премиальная машина, которую по достоинству оценят в первую очередь фермеры», — добавил он. По словам менеджера, несмотря на то что официальный старт продаж трактора будет дан, скорее всего, только в следующем году, у компании уже есть около 30 заявок на предзаказ машины. «Это намного превышает наши ожидания, так как изначально мы рассчитывали, что реализация будет увеличиваться поэтапно — в первый год продаж у нас купят около пяти тракторов, в следующий — десять и так далее. Но как оказалось, новинкой заинтересовались уже очень многие», — сказал Савинов.



Все тракторы AFS Connect Optum CVX оснащаются бесступенчатой трансмиссией Case IH CVX Drive. На тракторах новой серии установлена новая просторная кабина c увеличенной на 11% площадью остекления и большим (расширенным на 7,5%) внутренним пространством. Внутри кабины много нового: мультифункциональный подлокотник (по сути, рабочая станция, которая позволяет управлять настройками машины и внешним оборудованием); высококонтрастный дисплей AFS Pro 1200; интегрированный в стойке справа цифровой минидисплей для отображения рабочих параметров машины.



В стандартную комплектацию обеих новинок также входит телематическая система Case IH AFS Connect, обеспечивающая двусторонний обмен данными между трактором и облачным программным обеспечением, которая позволяет вести контроль рабочих параметров машины в режиме реального времени, проводить удаленную диагностику и обновление программ, управлять подключениями к сигналам коррекции и многое другое.

