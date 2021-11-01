Приглашаем к участию во всероссийской AgroTech премии AgroCode Awards

В рамках поддержки цифровизации сельского хозяйства АО «Россельхозбанк» организует первую всероссийскую премию AgroCode Awards. Она выделяет отечественные компании и специалистов за создание ими самых эффективных технологических решений в аграрной отрасли (AgroTech)

Задача премии — собрать наиболее интересные и значимые достижения российского AgroTech сектора, опираясь на экспертизу специалистов сельскохозяйственной отрасли.



Подать заявку на участие может любая компания в одной из четырех номинаций:



1. Agro Machinery — техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели.



2. Agro Digital — кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год.



3. Agro Revolution — технологии, опережающие будущее, и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство.



4. Agro Hero — герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее.



В финал проходят 20 сильнейших проектов. Победитель в каждой номинации будет определен путем закрытого голосования жюри, в состав которого входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК.



Церемония награждения пройдет 19 ноября в Москве.



Подать заявку для самостоятельного участия или номинировать достойных можно на сайте .



Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech мероприятия AgroCode Weekend. Weekend начнется с конференции AgroCode Conference и включит в себя хакатон AgroCode Hack, Data Science чемпионат и конкурс Digital Strawberry.

