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Агрохолдинги России - 2021

Приглашаем к участию во всероссийской AgroTech премии AgroCode Awards

Партнёрский материал

В рамках поддержки цифровизации сельского хозяйства АО «Россельхозбанк» организует первую всероссийскую премию AgroCode Awards. Она выделяет отечественные компании и специалистов за создание ими самых эффективных технологических решений в аграрной отрасли (AgroTech)

Задача премии — собрать наиболее интересные и значимые достижения российского AgroTech сектора, опираясь на экспертизу специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Подать заявку на участие может любая компания в одной из четырех номинаций:

1. Agro Machinery — техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели.

2. Agro Digital — кейсы цифровизации сельского хозяйства, которые помогают добиться качественных изменений уже в первый год.

3. Agro Revolution — технологии, опережающие будущее, и научные открытия, которые помогут радикально изменить сельское хозяйство.

4. Agro Hero — герои отрасли: предприниматели и топ-менеджеры, работа которых помогает сделать сельское хозяйство лучше и эффективнее.

В финал проходят 20 сильнейших проектов. Победитель в каждой номинации будет определен путем закрытого голосования жюри, в состав которого входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК.

Церемония награждения пройдет 19 ноября в Москве.

Подать заявку для самостоятельного участия или номинировать достойных можно на сайте.

Премия AgroCode Awards — часть крупнейшего AgroTech мероприятия AgroCode Weekend. Weekend начнется с конференции AgroCode Conference и включит в себя хакатон AgroCode Hack, Data Science чемпионат и конкурс Digital Strawberry.

АО «Россельхозбанк» 

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