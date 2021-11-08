Минсельхоз готовит прогнозный план по обновлению техпарка в 2022 году

Ростсельмаш

В рамках деловой программы 23-й агропромышленной выставки «Золотая осень — 2021» прошел круглый стол, посвященный предварительным итогам модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в 2021 году

В обсуждении приняли участие: первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, заместитель Министра промышленности и торговли Александр Морозов, руководство АО «Росагролизинг», государственных инспекций гостехнадзора, отраслевых союзов и организаций, российских предприятий сельхозмашиностроения.



Как было отмечено на совещании, техническая вооруженность аграрной отрасли — ключевой фактор ее эффективности. В текущем году сохраняется положительная динамика приобретения новых сельхозмашин и специализированного оборудования. За девять месяцев аграрии закупили порядка 51 тыс. единиц техники, что на 15,6 % больше показателя прошлого года. Из них — более 11,2 тыс. тракторов и 5 тыс. комбайнов, что в 1,3 и 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регионами-лидерами в этом направлении являются Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Саратовская области.



Особое внимание в ходе мероприятия было уделено лизинговым программам. На сегодняшний день «Росагролизинг» поставил 6,9 тыс. единиц машин и оборудования на сумму 32,83 млрд рублей. В различных стадиях находятся сделки на 50 млрд рублей. В планах компании — реализовать около 10 тыс. единиц сельхозтехники в этом году.



В настоящее время формируется прогнозный план по обновлению техпарка в 2022 году. При этом регионам в ходе совещания было рекомендовано проанализировать перспективы использования агророботов для снижения потерь производства сельхозпродукции.

