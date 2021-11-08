Corteva объявляет о назначении Чака Магро новым главным исполнительным директором

Corteva Agriscience

Признанный лидер с большим опытом работы в мировом сельском хозяйстве

Совет директоров Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) анонсировал назначение Чака Магро новым главным исполнительным директором компании с 1 ноября 2021 года. Он также войдет в Совет директоров Corteva. Магро не так давно исполнял обязанности главного исполнительного директора компании Nutrien, и в Corteva он привнесет свой обширный опыт управления мировыми сельскохозяйственными компаниями для поддержания процесса повышения эффективности деятельности для всех заинтересованных сторон. Он заменит Джеймса К. Коллинза, который будет работать с Магро, чтобы обеспечить плавную передачу управления компанией, и который покинет компанию Corteva в конце года.



Грег Пэйдж, независимый председатель Совета директоров Corteva, прокомментировал: «Чак имеет обширную, подтвержденную экспертизу способствования росту прибыльности посредством внедрения инноваций и исполнительской дисциплины в сельскохозяйственной отрасли. В течение почти десятилетия сильного руководства компанией Nutrien и предшествующей ей компанией Agrium, Чак возглавлял создание и интеграцию крупнейшей в мире компании по производству сельскохозяйственных культур, услуг и решений, а также внедрил корпоративную культуру с четкой приверженностью высоким стандартам профессиональной деятельности и продвижению устойчивых сельскохозяйственных практик. Мы в Совете директоров уверены, что он является правильным лидером, который продолжит развивать нашу динамику роста и создаст значительную краткосрочную и долгосрочную стоимость акционерного капитала».



«Corteva зарекомендовала себя как ведущая глобальная компания в области сельскохозяйственных технологий, и я рад, что могу использовать ту положительную динамику, которую Джим Коллинз и эта потрясающая команда сумели создать, — рассказал Магро. — Благодаря уникальным традициям инноваций, исключительно прочным отношениям с клиентами и устойчивости, лежащим в основе бизнеса, у нас есть невероятная возможность ускорить рост и создание ценности Corteva. Corteva идеально оснащена для ускорения трансформации сельского хозяйства, помогая фермерам стать более продуктивными и устойчивыми и позволяя нам обеспечить пропитанием растущее население, одновременно с этим открывая новые способы защитить планету. Я с нетерпением ожидаю начала своей работы».



Грег Пэйдж добавил: «От имени Corteva и Совета директоров я хотел бы поблагодарить Джима Коллинза за его незабываемый вклад в создание Corteva и за наши первые два года работы в качестве независимой компании. В результате усилий и четкого видения Джима у Corteva есть культура, способности и стратегия, позволяющие капитализировать уникальную возможность роста в будущем. Мы особенно благодарны ему за то, что он продолжит работать с Чаком, чтобы обеспечить плавный переход управления компанией».



Биография

Магро занимал пост президента и главного исполнительного директора Nutrien с момента запуска компании в 2018 году до апреля 2021 года. До этого в течение четырех лет Магро занимал должность президента и главного исполнительного директора компании Agrium, которая объединилась с PotashCorp для создания компании Nutrien.



До своего назначения на пост главного исполнительного директора Agrium в 2014 году Магро занимал ряд других ключевых руководящих должностей, включая должности главного операционного директора, директора по рискам, исполнительного вице-президента по корпоративному развитию и вице-президента по производству. Он присоединился к Agrium в 2009 году после продуктивной карьеры в NOVA Chemicals.



Магро играет активную роль в правлении Инвестиционного пенсионного плана Канады. Он также был вице-председателем Международной ассоциации удобрений, а в прошлом — председателем и членом правления Института удобрений, а также членом совета директоров Инициативы по продовольственным системам Всемирного экономического форума, обеспечивающего стратегическое лидерство для создания инклюзивных, устойчивых, эффективных и здоровых мировых продовольственных систем.



Магро имеет степень бакалавра прикладных наук (химическая инженерия) Университета Ватерлоо и степень магистра делового администрирования Виндзорского университета.

