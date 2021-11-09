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На 23-й агропромышленной выставке «Золотая осень — 2021» были рассмотрены актуальные тенденции развития ветеринарии

В мероприятии приняли участие: председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья Жукова, а также представители региональных ветеринарных служб.



Участники, в частности, затронули вопросы кадрового обеспечения ветеринарной отрасли, перспективы реализации экспортного потенциала продукции АПК, стратегию развития региональных ветеринарных служб, а также меры по недопущению распространения АЧС в субъектах РФ. Минсельхоз России проводит значительную работу по обеспечению эпизоотического благополучия — регулярно актуализируются ветеринарные правила и планы действий по профилактике и ликвидации заболеваний. В сентябре-октябре текущего года при участии специалистов ведомства были проведены межрегиональные специальные учения по ликвидации очагов АЧС.



Замминистра отдельно остановился на поддержке ветеринарных служб со стороны Министерства. Так, ведомство ежегодно закупает лекарственные и диагностические средства для проведения противоэпизоотических мероприятий, совместно с регионами реализует проект по созданию условий для получения аккредитации ветеринарными лабораториями. В частности, направляются средства на капитальный ремонт зданий лабораторий, приобретение оборудования, обучение и повышение квалификации сотрудников.



Предпринимаемые меры способствуют развитию российского животноводства, а также обеспечению продовольственной безопасности страны и высоких экспортных показателей.

