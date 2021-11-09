Назначен новый генеральный директор и президент Kverneland Group

Kverneland Group

Г-н Шинго Ханада, генеральный директор и президент Kubota Holdings Europe B. V. и Kverneland Group, получил новое назначение в качестве управляющего исполнительного директора и президента Kubota North America Corporation, а также президента Kubota Tractor Corporation, и покинет свою нынешнюю должность с 1 января 2022 г.

В тот же день г-н Ясукадзу Камада сменит г-на Ханада на посту президента Kubota Holdings Europe B. V. и Kverneland AS.



Г-н Камада пришел в Kubota Corporation в 1983 году и проработал в компании почти 40 лет, занимая различные руководящие позиции в Японии и США. В частности, до нового назначения он был управляющим исполнительным директором и генеральным директором дивизиона, занимающегося производством двигателей.

