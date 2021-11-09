10 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартует Сибирская аграрная неделя

Гостей площадки ждут новинки сезона: сельхозтехника, оборудование, материалы для растениеводства, животноводства, хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции, а также насыщенная деловая программа и розыгрыши для сельхозпредприятий и КФХ
В официальном открытии выставки примет участие заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Новосибирской области — Евгений Лещенко. Открытие состоится 10 ноября 2021 года в 10:00.
В Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя» принимает участие свыше 200 компаний-производителей и представителей известных мировых брендов из регионов России и зарубежных стран. На площадке более чем 15 тыс. кв. м они представят руководителям и специалистам сельхозпредприятий и фермерских хозяйств новинки сезона: сельхозтехнику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.
В рамках международной выставки AgroExpo Siberia, которая будет проходить на площадке Сибирской аграрной недели, действует национальный павильон Германии. Организатор — IFWexpo.
Впервые на Сибирской аграрной неделе состоятся розыгрыши призов для представителей предприятий АПК на общую сумму свыше 300 тыс. рублей!
В призовом фонде:
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анализатор влажности «Эвлас-2М»;
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экспресс-анализатор влагосодержания в зерне MC2000 от Ohaus;
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подарочный сертификат на анализ почвы на сумму 100 тыс. рублей! Анализ проводит аккредитованная испытательная лаборатория фитодиагностики и агрохимии ЗАО «Агродоктор».
Все призы будут разыгрываться только среди представителей сельхозпредприятий и КФХ — посетителей выставки.
Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо на стойке регистрации посетителей получить купон с номером. С помощью генератора случайных чисел будут определены победители розыгрыша.
Деловая программа выставки охватывает весь спектр самых актуальных отраслевых тем. Ведущие эксперты, ученые и представители компаний, работающих в сегменте АПК, сельхозпредприятий и КФХ познакомят гостей выставки с новыми идеями и технологическими решениями, обозначат тенденции рынка и расскажут о практическом опыте в решении производственных задач.
В числе мероприятий деловой программы:
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конференция «Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири». Организаторы конференции — ИА The DairyNews, Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA);
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круглый стол «Кадры в сельхозпроизводстве: особенности современных трудовых ресурсов, где их взять, воспитать, как мотивировать и не потерять»;
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семинар «ГЛОНАСС/GPS мониторинг сельскохозяйственной техники»;
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семинар «Технологии восстановления плодородия почвы и повышения урожайности»;
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круглый стол «Молочное скотоводство — решение проблем»;
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круглый стол «Земледелие Сибири — реальный опыт и цифры. Анализируем и спорим, чтобы сделать лучше!»;
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ежегодная конференция «Современные технологии промышленного возделывания, хранения и сбыта картофеля и овощей открытого грунта»;
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семинар на тему «Мониторинг горюче-смазочных материалов и снижение себестоимости эксплуатации сельхозтехники»;
и многое другое.
Не пропустите главное отраслевое событие — Международную агропромышленную выставку «Сибирская аграрная неделя 2021». Выставка состоится в период с 10 по 12 ноября 2021 года. Начало работы выставки в 10:00.
Для того чтобы получить бесплатный билет на посещение Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте. Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом “ХимАгро”». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез».
ООО «СВК»: +7 (383) 304-83-88