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Агрохолдинги России - 2021

10 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартует Сибирская аграрная неделя

Партнёрский материал

Гостей площадки ждут новинки сезона: сельхозтехника, оборудование, материалы для растениеводства, животноводства, хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции, а также насыщенная деловая программа и розыгрыши для сельхозпредприятий и КФХ

В официальном открытии выставки примет участие заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Новосибирской области — Евгений Лещенко. Открытие состоится 10 ноября 2021 года в 10:00.

В Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя» принимает участие свыше 200 компаний-производителей и представителей известных мировых брендов из регионов России и зарубежных стран. На площадке более чем 15 тыс. кв. м они представят руководителям и специалистам сельхозпредприятий и фермерских хозяйств новинки сезона: сельхозтехнику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.

В рамках международной выставки AgroExpo Siberia, которая будет проходить на площадке Сибирской аграрной недели, действует национальный павильон Германии. Организатор — IFWexpo.

Впервые на Сибирской аграрной неделе состоятся розыгрыши призов для представителей предприятий АПК на общую сумму свыше 300 тыс. рублей!

В призовом фонде:

  • анализатор влажности «Эвлас-2М»;

  • экспресс-анализатор влагосодержания в зерне MC2000 от Ohaus;

  • подарочный сертификат на анализ почвы на сумму 100 тыс. рублей! Анализ проводит аккредитованная испытательная лаборатория фитодиагностики и агрохимии ЗАО «Агродоктор».

Все призы будут разыгрываться только среди представителей сельхозпредприятий и КФХ — посетителей выставки.

Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо на стойке регистрации посетителей получить купон с номером. С помощью генератора случайных чисел будут определены победители розыгрыша.

Деловая программа выставки охватывает весь спектр самых актуальных отраслевых тем. Ведущие эксперты, ученые и представители компаний, работающих в сегменте АПК, сельхозпредприятий и КФХ познакомят гостей выставки с новыми идеями и технологическими решениями, обозначат тенденции рынка и расскажут о практическом опыте в решении производственных задач.

В числе мероприятий деловой программы:

  • конференция «Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири». Организаторы конференции — ИА The DairyNews, Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA);

  • круглый стол «Кадры в сельхозпроизводстве: особенности современных трудовых ресурсов, где их взять, воспитать, как мотивировать и не потерять»;

  • семинар «ГЛОНАСС/GPS мониторинг сельскохозяйственной техники»;

  • семинар «Технологии восстановления плодородия почвы и повышения урожайности»;

  • круглый стол «Молочное скотоводство — решение проблем»;

  • круглый стол «Земледелие Сибири — реальный опыт и цифры. Анализируем и спорим, чтобы сделать лучше!»;

  • ежегодная конференция «Современные технологии промышленного возделывания, хранения и сбыта картофеля и овощей открытого грунта»;

  • семинар на тему «Мониторинг горюче-смазочных материалов и снижение себестоимости эксплуатации сельхозтехники»;

и многое другое.

Не пропустите главное отраслевое событие — Международную агропромышленную выставку «Сибирская аграрная неделя 2021». Выставка состоится в период с 10 по 12 ноября 2021 года. Начало работы выставки в 10:00.

Для того чтобы получить бесплатный билет на посещение Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте. Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом “ХимАгро”». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез».

ООО «СВК»: +7 (383) 304-83-88

info@sibagroweek.ru

sibagroweek.ru

Сибирская аграрная неделя 

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