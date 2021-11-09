10 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартует Сибирская аграрная неделя

Гостей площадки ждут новинки сезона: сельхозтехника, оборудование, материалы для растениеводства, животноводства, хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции, а также насыщенная деловая программа и розыгрыши для сельхозпредприятий и КФХ

В официальном открытии выставки примет участие заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства Новосибирской области — Евгений Лещенко. Открытие состоится 10 ноября 2021 года в 10:00.



В Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя » принимает участие свыше 200 компаний-производителей и представителей известных мировых брендов из регионов России и зарубежных стран. На площадке более чем 15 тыс. кв. м они представят руководителям и специалистам сельхозпредприятий и фермерских хозяйств новинки сезона: сельхозтехнику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.



В рамках международной выставки AgroExpo Siberia, которая будет проходить на площадке Сибирской аграрной недели, действует национальный павильон Германии. Организатор — IFWexpo.



Впервые на Сибирской аграрной неделе состоятся розыгрыши призов для представителей предприятий АПК на общую сумму свыше 300 тыс. рублей!



В призовом фонде:



анализатор влажности «Эвлас-2М»;



экспресс-анализатор влагосодержания в зерне MC2000 от Ohaus;



подарочный сертификат на анализ почвы на сумму 100 тыс. рублей! Анализ проводит аккредитованная испытательная лаборатория фитодиагностики и агрохимии ЗАО «Агродоктор».



Все призы будут разыгрываться только среди представителей сельхозпредприятий и КФХ — посетителей выставки.



Для того чтобы стать участником розыгрыша, необходимо на стойке регистрации посетителей получить купон с номером. С помощью генератора случайных чисел будут определены победители розыгрыша.



Деловая программа выставки охватывает весь спектр самых актуальных отраслевых тем. Ведущие эксперты, ученые и представители компаний, работающих в сегменте АПК, сельхозпредприятий и КФХ познакомят гостей выставки с новыми идеями и технологическими решениями, обозначат тенденции рынка и расскажут о практическом опыте в решении производственных задач.



В числе мероприятий деловой программы:



конференция «Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири». Организаторы конференции — ИА The DairyNews, Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA);



круглый стол «Кадры в сельхозпроизводстве: особенности современных трудовых ресурсов, где их взять, воспитать, как мотивировать и не потерять»;



семинар «ГЛОНАСС/GPS мониторинг сельскохозяйственной техники»;



семинар «Технологии восстановления плодородия почвы и повышения урожайности»;



круглый стол «Молочное скотоводство — решение проблем»;



круглый стол «Земледелие Сибири — реальный опыт и цифры. Анализируем и спорим, чтобы сделать лучше!»;



ежегодная конференция «Современные технологии промышленного возделывания, хранения и сбыта картофеля и овощей открытого грунта»;



семинар на тему «Мониторинг горюче-смазочных материалов и снижение себестоимости эксплуатации сельхозтехники»;



и многое другое.



Не пропустите главное отраслевое событие — Международную агропромышленную выставку «Сибирская аграрная неделя 2021». Выставка состоится в период с 10 по 12 ноября 2021 года. Начало работы выставки в 10:00.



Для того чтобы получить бесплатный билет на посещение Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте . Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом “ХимАгро”». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез».



ООО «СВК»: +7 (383) 304-83-88



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