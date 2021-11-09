Организация прибыльного бизнеса в молочном козоводстве и овцеводстве

26 января с 15:15 до 18:00, во второй день работы Международной выставки животноводства, племенного дела и кормопроизводства «АГРОС 2022», в павильоне 2 МВЦ «Крокус Экспо» состоится конференция «Молочное козоводство и овцеводство: модная тенденция или прибыльный бизнес?»

Организаторы мероприятия — ФГБНУ ВНИИплем, Ассоциация промышленного козоводства, ООО «ДЛГ РУС».



На сегодняшний день молочное козоводство и овцеводство в нашей стране продолжают активно развиваться. Это подтверждается не только количественным ростом племенного поголовья, но и качественным улучшением продуктивности и экстерьера животных.



Создаются крупные молочные комплексы промышленного типа с численностью дойных коз до 2000 голов в республиках Марий Эл, Татарстан, Адыгея, в Ставропольском крае, Ленинградской, Свердловской областях и других регионах страны. Интенсивная технология содержания и кормления животных на этих комплексах позволяет получать более 1 т молока от одной козоматки.



Активно развивается молочное козоводство и овцеводство и в формате крестьянских (фермерских) хозяйств. Все большее число предпринимателей задумывается о создании прибыльных молочных ферм в этих модных сегодня отраслях животноводства.



На предстоящей конференции выступят ведущие ученые и успешные практики — владельцы молочных ферм и перерабатывающих предприятий, специалисты хозяйств. В ходе встречи будут представлены доклады, тематически охватывающие разные направления молочного козоводства и овцеводства.



Участники мероприятия смогут узнать об основных тенденциях развития молочного козоводства и овцеводства в России и за рубежом, современных требованиях к воспроизводству овец и коз в К(Ф)Х и ЛПХ, а также получить бесценные знания и практические рекомендации об организации козоводческой фермы полного цикла и создании животноводческой фермы «с нуля», развитии молочного и мясного овцеводства на промышленной ферме и организации переработки молока для развития агротуризма.



Приглашаем принять участие в мероприятии всех, кто профессионально занимается разведением коз и овец, а также тех, кто только задумывается о выборе животных для создания прибыльного бизнеса!



Будем рады видеть вас 26 января с 15:15 по 18:00 в МВЦ «Крокус Экспо», Форум 2, пав. 2.



Программа мероприятия опубликована на сайте «АГРОС 2022» .

