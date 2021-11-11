Corteva сообщает об итогах третьего квартала и результатах с начала 2021 года, а также подтверждает годовой прогноз

Чистые продажи за 3 квартал 2021 года выросли на 27 % относительно предыдущего года за счет роста в Латинской Америке и Северной Америке2. Органические продажи1 за тот же период выросли на 24 %. Рост объемов и цен, продолжающееся проникновение новых технологий и сильные результаты деятельности способствовали росту объемов во всем мире.



В третьем квартале чистые продажи средств защиты растений выросли на 22 %, а органические продажи1 выросли на 19 %. Все регионы в сегменте нарастили долю в продажах за квартал. Продажи новых продуктов привели к увеличению объемов продаж, с инсектицидом IsoclastTM в качестве драйвера роста. Рост цен отражал эффективность деятельности компании.



Чистые продажи семян выросли на 41 %, а органические продажи1 — на 37 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Увеличение объемов продаж происходило повсеместно — прежде всего, за счет Северной Америки. Цены выросли на 19 % глобально благодаря продолжающемуся росту продаж в Латинской Америке и меньшему количеству единиц пересева кукурузы в Северной Америке.



Прибыль по ОПБУ и прибыль на акцию (EPS) от непрерывной деятельности составили 36 млн долл. США и 0,05 долл. США за акцию соответственно за 3 квартал 2021 года.



Сильное исполнение ценовой политики и увеличение объемов продаж в обоих сегментах привели к увеличению операционной EBITDA1 на 72 %, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

