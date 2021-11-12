Corteva Agriscience запускает новую серию обучающих онлайн-семинаров для аграриев

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience проведет серию онлайн-семинаров по технологии возделывания стратегически важных для России сельхозкультур

Инициатива является продолжением реализации Целей устойчивого развития Corteva 2030 в части повышения знаний о передовых методах повышения продуктивности и внедрения устойчивых практик сельхозпроизводства.



Формат тематических онлайн-семинаров был запущен компанией в России в 2020 году ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки. Он стал эффективной альтернативой привычным формам взаимодействия с производителями сельхозпродукции в области обмена и передачи знаний по агротехнологии. Первая серия вебинаров предоставила более чем 7 тыс. аграриев возможность получить актуальную информацию по технологиям возделывания и защиты популярных сельхозкультур и вызвала положительный отклик среди клиентов компании.



Оставаясь актуальным в новом сезоне, формат онлайн-обучения ляжет в основу новой серии вебинаров. Первое событие состоится 16 ноября в 14:00 и будет посвящено современным трендам возделывания подсолнечника.



В программе онлайн-мероприятия: инновационные решения в генетике и селекции масличного подсолнечника, новости предпосевной обработки семян, стратегия фунгицидной и гербицидной защиты культуры, а также обзор результатов демо-опытов с гибридами Pioneer® в различных регионах России. На мероприятии выступит эксперт исследовательского агентства Kynetec, который расскажет об актуальных тенденциях рынка подсолнечника. Участники вебинара также смогут задать экспертам компании Corteva вопросы по технологии возделывания данной культуры.



Регистрация на онлайн-семинар Corteva Agriscience доступна бесплатно по ссылке .



Продолжат серию вебинаров зимой 2021/2022 года мероприятия по технологии возделывания зерновых культур, стратегии и тактике фунгицидной защиты овощей и винограда с инновационным препаратом Зорвек® Энкантия, а также по яровому рапсу. График их проведения будет обновляться на сайте компании и бренда Pioneer® .



«Воплощая в жизнь инициативы в области обучения сельхозпроизводителей, Corteva стремится не только следовать актуальным трендам в агрономии, но и обеспечивать необходимые меры безопасности как собственных сотрудников, так и клиентов в условиях глобальной пандемии. Сочетание этих подходов делает вебинары компании важной составляющей при реализации Целей устойчивого развития 2030, — рассказывает Александр Кравченко, руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience в России. — Делать знания более доступными — основная задача этого формата. И мы ожидаем, что в этом году еще больше аграриев со всей России смогут оценить наш подход к обучению и найдут для себя много полезной и актуальной информации».

