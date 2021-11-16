Выставка «Сибирская аграрная неделя» состоялась в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 10 по 12 ноября 2021 года

Сибирская аграрная неделя

Более 200 компаний и брендов из 35 регионов России и 6 стран, профессиональные посетители из трех федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного — приняли участие в международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя»

Новейшие образцы техники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства были представлены в двух павильонах выставочного центра и уличной экспозиции на площади свыше 11 тыс. кв. м.



В работе выставки приняли участие более 200 компаний и брендов из 35 российских регионов от Москвы до Благовещенска, а также из Германии, Франции, Италии, США, Бразилии, Белоруссии. Кроме того, в рамках мероприятия действовал национальный павильон Германии на площадке международной выставки AgroExpo Siberia. Организатор — IFWexpo.



На стендах Сибирской аграрной недели и на ее деловых мероприятиях побывали руководители и специалисты аграрных холдингов, сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств из Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Челябинской областей, из Хакасии, Бурятии и Алтая, с острова Сахалин. Также посетителями выставки стали представители АПК из Казахстана.



«Выставка состоялась, и ее уверенно можно назвать успешной, — сказала Елена Сайгашова, руководитель проекта и исполнительный директор выставочного оператора СВК. — Сибирская аграрная неделя оправдала не только наши ожидания как организатора, она прежде всего оказалась плодотворной, насыщенной полезными контактами и результативными встречами для участников и гостей нашей площадки. Отличительной чертой выставки этого года стало качество посетителей: к нам приехали только те, кого действительно интересовали предложения компаний, кто готов был заключать сделки здесь и сейчас».



Деловая программа выставки объединила ключевые темы и проблемы агропромышленного производства, в их числе кадровый кризис в сельском хозяйстве, развитие молочного скотоводства, эффективное применение минеральных удобрений, восстановление плодородия почвы, сокращение затрат на сельхозтехнику, развитие сельского туризма и многие другие.



Впервые на Сибирской аграрной неделе состоялись розыгрыши призов для представителей предприятий АПК на общую сумму свыше 300 тыс. руб.!



Сибирская выставочная компания начала подготовку к международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя — 2022». Выставка запланирована на 9-11 ноября 2022 года.



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