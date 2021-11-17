«ЮГАГРО 2021»: крупнейшая сельскохозяйственная выставка России вновь откроется в ноябре

«ЮГАГРО 2021»

Свыше 640 участников из 25 стран мира, более 150 новых участников, посетители из 70 регионов России — выставка «ЮГАГРО 2021» снова станет крупнейшим событием в отечественном АПК

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2021» пройдет с 23 по 26 ноября 2021 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг». Четыре дня выставки будут насыщены презентациями новинок сельхозтехники, семян, удобрений, агротехнологий, представляемых ведущими российскими и мировыми производителями и поставщиками.



Экспозиция выставки состоит из четырех разделов, объединяющих в себе всю цепочку растениеводческого сельхозпроизводства: от техники для подготовки почвы до финальной упаковки продукта. В 2021 году в «ЮГАГРО» примут участие более 640 компаний из 25 стран. Компании из Италии, Германии и Турции объединены в составе национальных павильонов.



В рамках «ЮГАГРО 2021» запланировано проведение более 30 мероприятий деловой программы: пленарная сессия, конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы. Свыше 80 спикеров, среди которых представители государственных органов, руководители крупнейших отраслевых союзов и предприятий, обсудят самые актуальные вопросы АПК.



Ежегодно выставку «ЮГАГРО» посещают тысячи аграриев из 72 регионов России — от Сахалина до Калининграда.



В этом году выставка «ЮГАГРО» имеет особое значение: после длительного перерыва в деловой активности аграрии, производители и поставщики смогут возобновить личные контакты на площадке выставки, провести переговоры, обсудить условия и согласовать поставки накануне нового сельскохозяйственного сезона.



Экспозиция выставки

Экспозиция выставки «ЮГАГРО» состоит из четырех разделов, посещение которых дает возможность увидеть широкий ассортимент новейшей сельхозтехники, оборудования и материалов от ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков. Уникальность выставки заключается в том, что только на «ЮГАГРО» специалисты АПК могут найти все необходимое для растениеводческого сельхозпроизводства на одной выставочной площадке: от техники для подготовки почвы к посадочным работам до финальной упаковки продукции.



Об экспозиции «ЮГАГРО 2021» в цифрах

Раздел «Сельскохозяйственная техника и запчасти»



Традиционно этот раздел является одним из самых популярных среди посетителей выставки. Сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО» считается ведущей площадкой для демонстрирования новых моделей агромашин. Именно здесь аграрии могут впервые увидеть новинки сельхозтехники, задать все интересующие вопросы производителям и выбрать лучшие решения для модернизации технического парка своих сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств.



Новинки сельхозтехники представят более 200 компаний, среди которых «Ростсельмаш», «Мировая Техника» (официальный дилер CLAAS), КУН, «Квернеланд», «Агро-Строительные Технологии», «Вадерштад», Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз», «Альтаир» и многие другие.



Посетители выставки смогут увидеть зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, жатки, валкообразователи, другую технику для обработки почвы и внесения удобрений, а также прицепные транспортные средства и комплектующие.



Раздел «Агрохимия и семена»



По отзывам посетителей, экспозиция «Агрохимия и семена» самая масштабная в России. Здесь представляют свои новейшие разработки и проверенные средства около 200 ведущих производителей и поставщиков.



В этом разделе посетителей ждут новинки селекции самых популярных сельскохозяйственных культур: семена зерновых, зернобобовых и овощных культур импортной и российской генетики, гибриды семян полевых, масличных и кормовых культур. Участники выставки также представят в этом разделе огромный ассортимент удобрений, среди которых микроудобрения и сертифицированные калийные, азотные, фосфорные, органические и жидкие удобрения. Кроме того, будут продемонстрированы химические и биологические средства защиты растений и комплексные программы, агрохимикаты, препараты для защиты садов.



Среди участников такие компании, как «Щелково Агрохим», «Росагротрейд», «Август», «Сингента», Corteva Agriscience, «ФосАгро-Кубань», «Акрон», «Гавриш», БАСФ и другие.



Раздел «Оборудование для хранения и переработки»



В течение последних нескольких лет на фоне проблемы изношенности оборудования для обработки и хранения урожая эксперты рынка отмечают рост спроса на треть. В профильном разделе выставки посетители могут ознакомиться с большим выбором упаковочных автоматов, зерносушилок, фотосепараторов, силосов для хранения зерна, калибровочных очистителей, приборов для измерения температуры и влажности внутри хранилищ, оборудования для транспортировки зерновых и сыпучих материалов, вентиляции, холодильных камер, фруктохранилищ, овощехранилищ, линии для сортировки овощей и фруктов, решения для семенных заводов под ключ и многое другое.



Участниками этого раздела являются более 100 компаний, среди которых «Воронежсельмаш», «Агромиг», «Ромакс», «Тензо М», «Алмазсельмаш», «Мельинвест», «СиСорт».



Раздел «Оборудование для полива и теплиц»



Изменения климата и динамичное развитие рынка овощей защищенного грунта в России оказывает влияние на востребованность этого раздела «ЮГАГРО». Здесь посетителей выставки ждет широкий ассортимент решений для тепличных хозяйств любых масштабов, а также системы полива и оросительная техника: емкости для теплиц, защитное покрытие для грунта, лампы для тепличного освещения, солнечные электрические станции, светодиодные фитосветильники, шторные экраны, притеняющие сетки, капиллярные маты и другие комплектующие для строительства теплиц под ключ, тапенеры и шпагаты для подвязки растений, окулировочные ленты, дождеватели, дозирующие насосы, капельные ленты, капельные трубки, навесные, прицепные и самоходные опрыскиватели, распылители, промышленные фильтры для воды, столбы шпалерные для садов и виноградников и т. д. В этом разделе принимают участие свыше 100 компаний, в том числе такие, как «Пегас-Агро», «Ирриком Агро», «Новый Век Агротехнологий» и многие другие.



Экспозиция 28-й выставки «ЮГАГРО» насыщена новыми продуктами и технологиями от ведущих отечественных и зарубежных производителей по всем секторам растениеводства.



Посещение сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО» будет полезно руководителям и специалистам агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств, а также дистрибьюторам.



За четыре дня проведения «ЮГАГРО 2021» можно увидеть все новинки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции на одной площадке, провести переговоры с существующими и новыми партнерами, согласовать условия поставок продукции и подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону.



Деловая программа

В рамках деловой программы выставки «ЮГАГРО 2021» состоятся 30 мероприятий по вопросам развития агропромышленного комплекса России и трендам сельскохозяйственной отрасли. В повестку включены главные темы, которые волнуют отрасль сегодня: законодательные изменения, инновации, экспорт и рост производства.



Деловая программа выставки «ЮГАГРО» выступает платформой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, бизнеса и власти и объединяет ключевых игроков в обсуждении самых острых и актуальных вопросов развития АПК.



23 ноября, в первый день проведения выставки «ЮГАГРО 2021», состоится одно из ключевых мероприятий — пленарное заседание на тему «Дело техники: роль технологий в повышении доходности отраслей АПК». В ходе заседания эксперты обсудят влияние упрощения технологий на рост урожайности зерновых и качества экспорта, вопрос применения качественных средств защиты растений, роль менеджмента в увеличении доходности предприятия, а также технологии прогнозов урожайности.



В рамках пленарного заседания выступят заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, президент ассоциации «Росспецмаш» и промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, генеральный директор «Росагролизинг» Павел Косов и заместитель генерального директора фирмы «Август» Владимир Алгинин. Модератором станет генеральный директор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.



В первый день проведения «ЮГАГРО 2021» также состоится мероприятие, организуемое агропромышленной лизинговой компанией «Росагролизинг». Главная тема — «Лизинговые условия АО “Росагролизинг” в 2021 году. Условия и принципы взаимодействия». Кроме того, 23 ноября пройдет семинар-совещание по вопросам развития механизмов биржевой торговли минеральными удобрениями, который организует крупнейшая биржа товарного рынка России — Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ).



24 ноября Всероссийским научно-исследовательским институтом масличных культур имени В.С. Пустовойта будет организована конференция «Отечественная селекция — действительность и возможности. Технологии получения высоких урожаев масличных культур». Спикеры обсудят дебют отечественного гибрида рапса и другие масличные капустные культуры, адаптивные сорта сои и масличного льна, новинки сортов и гибридов подсолнечника, технологии получения высоких урожаев масличных культур и практику получения высоких урожаев.



25 ноября Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр биологической защиты растений» проведет конференцию «Органическое сельское хозяйство — состояние и перспективы».



Международная выставка «ЮГАГРО 2021» проводится при поддержке Правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрации муниципального образования «город Краснодар».



«ЮГАГРО 2021» пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).



Бесплатный билет на выставку можно получить на сайте «ЮГАГРО» .



Генеральный партнер выставки — компания «Ростсельмаш».



Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.



Генеральный спонсор выставки — компания «Росагротрейд».



28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» состоится 23-26 ноября 2021 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1.

