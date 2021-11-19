Оборотному долоту как самостоятельной запасной части плуга исполнилось 50 лет

Kverneland Group

Ровно 50 лет назад инженеры Kverneland Group первыми запустили производство оборотного долота и лемеха как отдельных частей плуга, что открыло путь для более эффективной и экономичной пахоты

Сегодня оборотное долото плуга — самая продаваемая во всем мире запасная часть из ассортимента Kverneland Group. Появившись 50 лет назад, это решение стало актуальным ответом на запросы фермерства, а позже — стандартом рабочих органов для плугов во всем мире и остается одним из самых значимых событий в истории не только Kverneland, но и сельского хозяйства вообще.



До изобретения командой инженеров Kverneland оборотного долота как самостоятельной запасной части оно было единым целым с лемехом, и фермерам приходилось полностью снимать всю конструкцию лемеха, когда изнашивалось только одно долото. К концу 1960-х годов использование более мощных тракторов привело к еще более частому износу этих частей плуга и потребовало от конструкторов Kverneland актуального решения.



В основу изобретения легла концепция двухсекционного лемеха с кованым стальным долотом, как на старых конных плугах Kverneland Odin. Идея инженеров заключалась в модификации этой конструкции под тракторный плуг и оптимизации ее под современные условия производства. В процессе проектирования пришла идея сделать долото оборотным. Новое долото отлично проникало в почву и делало плуг устойчивым в поле, что было важным условием для успеха нового решения.



Так, в 1971 году Kverneland запустил производство двух новых продуктов: лемеха и оборотного долота. С тех самых пор лемеха и долота стали отдельными рабочими органами плуга. Это изобретение значительно улучшило жизнь земледельцев: стало возможным использовать долота с обеих сторон, а на замену лемеха тратилось значительно меньше времени.



«Как 50 лет назад, так и сейчас политика обеспечения оригинальными запасными частями пользователей техники Kverneland является важной и неотъемлемой частью стратегии Kverneland Group, — рассказывает Иван Бакунин, руководитель отдела запасных частей «Квернеланд Груп СНГ». — Принадлежность столь значимых для отрасли изобретений, как оборотное долото, истории Kverneland Group свидетельствует о приверженности компании созданию решений, повышающих производительность и прибыльность сельского хозяйства».

