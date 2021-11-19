«Лимагрен» объявила о внедрении практик корпоративной социальной ответственности

Компания «Лимагрен» внедряет на территории России новую политику корпоративной социальной ответственности (КСО), которая является частью глобальной стратегии развития Limagrain Europe. Внедрение практик корпоративной ответственности соответствует принципам устойчивого развития и нацелено на создание инновационного подхода к ведению бизнеса и улучшение качества жизни людей
Новая политика корпоративной ответственности «Лимагрен» направлена на создание и продвижение инновационных сельскохозяйственных продуктов, которые соответствуют принципам и методам использования в восстановительном сельском хозяйстве. Цель программы — к 2025 году гарантировать соответствие продуктов «Лимагрен» принципам устойчивого развития. Для достижения цели компания внедряет ответственное отношение к закупке сырья и подбору поставщиков, бережное отношение к окружающей среде, развитие инноваций в сфере восстановительного земледелия и снижения использования химических препаратов при создании продуктов.
Политика компании «Лимагрен» не только включает в себя такие сферы, как инновации и экология, но и устанавливает этические нормы ведения бизнеса. Принципы этического ведения бизнеса соответствуют юридическим обязательствам «Лимагрен» и требованиям Limagrain Group. Усилия компании направлены на расширение участия в сообществах и общественных объединениях, в частности, в регионах присутствия производителя.
Согласно новым практикам КСО, сформированы четыре основных направления деятельности в сфере корпоративной ответственности:
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содействовать инновационному и устойчивому развитию сельского хозяйства;
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ограничить воздействие на окружающую среду в результате деятельности компании;
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вести себя как ответственный работодатель, культивируя человеческие ценности на всех уровнях управления компанией;
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внедрить правила бизнес-этики при работе не только с глобальными компаниями, но и с отдельными фермерами и подрядчиками.
Глобальным целям программы КСО Limagrain Europe соответствуют следующие задачи.
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Поиск альтернативы использованию химикатов в процессе производства с помощью инвестиций в решения по защите семян и повышению продуктивности растений.
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Поиск решений в сфере повышения устойчивости сельскохозяйственных систем к изменению климата.
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Снижение потребления энергии и выбросов парниковых газов на производственных предприятиях.
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Оптимизация потребления воды в производственных процессах и контроль нормативов качества стоковых вод.
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Сокращение объема производимых отходов и их переработка.
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Обеспечение охраны здоровья и безопасности всех сотрудников компании.
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Развитие культуры этического ведения бизнеса.
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Внедрение политики ответственного отношения к закупкам не только в компании, но и совместно с поставщиками.
Компания уже приступила к внедрению политики корпоративной социальной ответственности в российских филиалах, основной этап реализации намечен на 2022-2025 годы.