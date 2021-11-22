Технологии в опрыскивании приводят к более экономичному и устойчивому сельскому хозяйству

Jacto

Самоходные опрыскиватели компании Jacto позволяют уменьшить расход пестицидов, топлива и воды, снижая финансовые затраты и воздействие на окружающую среду

Несколько десятилетий назад фермеры принимали решения на основе опыта, приобретенных знаний, рекомендаций специалистов и наблюдений.



Сельскохозяйственная техника была другой и не имела всех цифровых технологий, которые доступны сегодня на рынке, что затрудняло для фермера того времени достижение высокого уровня производительности. Некоторые, вопреки всему, достигали его, но то были редкие исключения.



С развитием техники, с возможностью установки датчиков, сбора данных, подключения оборудования к интернету и отслеживания его работы в режиме реального времени все изменилось. Можно проследить каждую каплю, каждое семя, каждую обработку и весь производственный процесс.



Благодаря такому детальному контролю применяемые в сельскохозяйственной технике технологии не только обеспечивают более динамичное производство, но и в значительной степени способствуют сохранению окружающей среды и устойчивому развитию, а также улучшают качество работы и безопасность сотрудников.



Компания Jacto, представленная в более чем 100 странах, получила мировую известность из-за внедрения передовых технологий в, казалось бы, уже привычные товары. Один из ее ведущих продуктов — это самоходные опрыскиватели Uniport.



Технология ElectroVortex заслуживает внимания благодаря своей эффективности в снижении расхода воды при опрыскивании. Она основывается на электростатическом заряде капли, который сочетается с подачей воздуха, что позволяет каплям более эффективно достигать цели, улучшает осаждение и покрытие поверхности растения при более низких нормах внесения. Вследствие этого можно уменьшить объем воды, расходуемой на гектар, что повышает эксплуатационную эффективность и сокращает количество остановок для дозаправки рабочим раствором.



Говоря о сокращении нерационального использования ресурсов, можно выделить и другие технологии в опрыскивателях, такие как автоматическое управление открытием и закрытием форсунок и автоматическое управление секциями, при котором опрыскивание включается при въезде на обрабатываемый участок и выключается при выезде с поля или при прохождении отрезка, где уже была произведена обработка. Благодаря этим технологиям количество перекрытий при опрыскивании сокращается до 50%, а текущие затраты на пестициды — до 10%.



Подсветка Lightbar, автопилот и автоматическое управление секциями — это некоторые из технологий точного земледелия, которые могут гарантировать большую устойчивость при сельхозпроизводстве. Все эти функции доступны для линейки самоходных опрыскивателей.







Низкий расход топлива означает снижение выбросов углекислого газа



Потребность в низкоуглеродном сельском хозяйстве — одна из самых обсуждаемых сегодня тем во всем мире. В этом аспекте технологии и разработка интеллектуального оборудования играют очень важную роль.



Будучи оснащен 42-метровой штангой, изготовленной по технологии соединения стали и углеродного волокна, Uniport 4530 имеет самый низкий вес на длину штанги на рынке. Расход топлива составляет от 0,4 до 0,7 л/га, что на 35% меньше, чем у аналогов среди опрыскивателей.



Еще одним определяющим фактором экономии топлива являются технологии трансмиссии, разрабатываемые компанией Jacto. Вся техника линейки Uniport отличается полной интеграцией дизельного двигателя и системы трансмиссии, благодаря чему можно регулировать мощность, передаваемую машине, в зависимости от рельефа местности.



Это обеспечивает интеллектуальную трансмиссию и позволяет машинам потреблять мощность в необходимом количестве. Система является саморегулируемой и ищет наилучшую рабочую точку на кривой дизельного двигателя и работы трансмиссии для максимизации эффективности использования топлива.



Баланс масс на осях и гидравлическая антиблокировочная тормозная система (ABS) также способствуют снижению расхода топлива, делая процессы разгона и торможения более эффективными.



«Компания Jacto всегда стремится обеспечить максимальную результативность для производителя и минимально возможное воздействие на окружающую среду во время полевых работ. Благодаря технологическим инновациям, присутствующим во всех линейках нашей продукции, мы можем значительно сократить расход воды, топлива и агрохимикатов», — пояснил Родриго Мадейра, коммерческий директор линейки самоходных опрыскивателей.

