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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Технологии в опрыскивании приводят к более экономичному и устойчивому сельскому хозяйству

Партнёрский материал


Jacto

Jacto

Самоходные опрыскиватели компании Jacto позволяют уменьшить расход пестицидов, топлива и воды, снижая финансовые затраты и воздействие на окружающую среду

Несколько десятилетий назад фермеры принимали решения на основе опыта, приобретенных знаний, рекомендаций специалистов и наблюдений.

Сельскохозяйственная техника была другой и не имела всех цифровых технологий, которые доступны сегодня на рынке, что затрудняло для фермера того времени достижение высокого уровня производительности. Некоторые, вопреки всему, достигали его, но то были редкие исключения.

С развитием техники, с возможностью установки датчиков, сбора данных, подключения оборудования к интернету и отслеживания его работы в режиме реального времени все изменилось. Можно проследить каждую каплю, каждое семя, каждую обработку и весь производственный процесс.

Благодаря такому детальному контролю применяемые в сельскохозяйственной технике технологии не только обеспечивают более динамичное производство, но и в значительной степени способствуют сохранению окружающей среды и устойчивому развитию, а также улучшают качество работы и безопасность сотрудников.

Компания Jacto, представленная в более чем 100 странах, получила мировую известность из-за внедрения передовых технологий в, казалось бы, уже привычные товары. Один из ее ведущих продуктов — это самоходные опрыскиватели Uniport.

Технология ElectroVortex заслуживает внимания благодаря своей эффективности в снижении расхода воды при опрыскивании. Она основывается на электростатическом заряде капли, который сочетается с подачей воздуха, что позволяет каплям более эффективно достигать цели, улучшает осаждение и покрытие поверхности растения при более низких нормах внесения. Вследствие этого можно уменьшить объем воды, расходуемой на гектар, что повышает эксплуатационную эффективность и сокращает количество остановок для дозаправки рабочим раствором.

Говоря о сокращении нерационального использования ресурсов, можно выделить и другие технологии в опрыскивателях, такие как автоматическое управление открытием и закрытием форсунок и автоматическое управление секциями, при котором опрыскивание включается при въезде на обрабатываемый участок и выключается при выезде с поля или при прохождении отрезка, где уже была произведена обработка. Благодаря этим технологиям количество перекрытий при опрыскивании сокращается до 50%, а текущие затраты на пестициды — до 10%.

Подсветка Lightbar, автопилот и автоматическое управление секциями — это некоторые из технологий точного земледелия, которые могут гарантировать большую устойчивость при сельхозпроизводстве. Все эти функции доступны для линейки самоходных опрыскивателей.

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Низкий расход топлива означает снижение выбросов углекислого газа

Потребность в низкоуглеродном сельском хозяйстве — одна из самых обсуждаемых сегодня тем во всем мире. В этом аспекте технологии и разработка интеллектуального оборудования играют очень важную роль.

Будучи оснащен 42-метровой штангой, изготовленной по технологии соединения стали и углеродного волокна, Uniport 4530 имеет самый низкий вес на длину штанги на рынке. Расход топлива составляет от 0,4 до 0,7 л/га, что на 35% меньше, чем у аналогов среди опрыскивателей.

Еще одним определяющим фактором экономии топлива являются технологии трансмиссии, разрабатываемые компанией Jacto. Вся техника линейки Uniport отличается полной интеграцией дизельного двигателя и системы трансмиссии, благодаря чему можно регулировать мощность, передаваемую машине, в зависимости от рельефа местности.

Это обеспечивает интеллектуальную трансмиссию и позволяет машинам потреблять мощность в необходимом количестве. Система является саморегулируемой и ищет наилучшую рабочую точку на кривой дизельного двигателя и работы трансмиссии для максимизации эффективности использования топлива.

Баланс масс на осях и гидравлическая антиблокировочная тормозная система (ABS) также способствуют снижению расхода топлива, делая процессы разгона и торможения более эффективными.

«Компания Jacto всегда стремится обеспечить максимальную результативность для производителя и минимально возможное воздействие на окружающую среду во время полевых работ. Благодаря технологическим инновациям, присутствующим во всех линейках нашей продукции, мы можем значительно сократить расход воды, топлива и агрохимикатов», — пояснил Родриго Мадейра, коммерческий директор линейки самоходных опрыскивателей.

Jacto 

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