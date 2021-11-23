«АГРОВОЛГА»

С 6 по 8 июля 2022 года в Казани состоится событие, уникальное для сельского хозяйства России, — международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2022»

На одной площадке «АГРОВОЛГА» объединит масштабную экспозицию и деловой форум на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», а также опытно-демонстрационные поля площадью 48 га в пределах шаговой доступности. Ожидается участие свыше 400 организаций, а посетителями станут более 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России.



В рамках обширной экспозиции в павильоне, на открытой асфальтированной площадке и в полевом формате компании представят публике свои новые разработки в различных областях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве.



На территории проведения грандиозно развернется блок «Животноводство», включающий в себя комплекс выставки племенного скота с манежем и трибунами на 200 зрителей. В дни выставки состоится масштабный конкурс крупного рогатого скота с международными судьями, в котором примут участие около 100 животных. Также запланировано соревнование «Трактор-шоу», где механизаторы будут бороться за звание лучшего тракториста.



Более 30 компаний продемонстрируют на опытных полях свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты. Впервые на сельскохозяйственной выставке в Татарстане будет представлен картофельный блок с ведущими игроками отрасли. Помимо классических делянок, в 2022 году появится многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями, на котором можно будет наглядно сравнить нескольких производителей. Более 500 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции будут представлены на сортоиспытательном участке. Среди них озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур.



Традиционно выставка будет сопровождаться насыщенной деловой программой. В рамках мероприятий ключевые эксперты рынка поднимут актуальные темы отрасли.



Стать участником ключевого события сельскохозяйственной отрасли, ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию об актуальных прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте agrovolga.org.



Контакты организаторов:



Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций (АО «РАЦИН»)



420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36



Тел./факс: +7 (843) 221-77-95



E-mail: expo.racin@tatar.ru Сайты: racin.ru , agrovolga.org



Пресс-служба выставки «АГРОВОЛГА»



+7 (843) 221-75-96



+7 904 673-60-87



Pr.agrovolga@gmail.com

