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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2022»

Партнёрский материал


«АГРОВОЛГА»

«АГРОВОЛГА»

С 6 по 8 июля 2022 года в Казани состоится событие, уникальное для сельского хозяйства России, — международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2022»

На одной площадке «АГРОВОЛГА» объединит масштабную экспозицию и деловой форум на территории международного выставочного центра «Казань Экспо», а также опытно-демонстрационные поля площадью 48 га в пределах шаговой доступности. Ожидается участие свыше 400 организаций, а посетителями станут более 15 тысяч специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России.

В рамках обширной экспозиции в павильоне, на открытой асфальтированной площадке и в полевом формате компании представят публике свои новые разработки в различных областях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в сельском хозяйстве.

На территории проведения грандиозно развернется блок «Животноводство», включающий в себя комплекс выставки племенного скота с манежем и трибунами на 200 зрителей. В дни выставки состоится масштабный конкурс крупного рогатого скота с международными судьями, в котором примут участие около 100 животных. Также запланировано соревнование «Трактор-шоу», где механизаторы будут бороться за звание лучшего тракториста.

Более 30 компаний продемонстрируют на опытных полях свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты. Впервые на сельскохозяйственной выставке в Татарстане будет представлен картофельный блок с ведущими игроками отрасли. Помимо классических делянок, в 2022 году появится многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями, на котором можно будет наглядно сравнить нескольких производителей. Более 500 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции будут представлены на сортоиспытательном участке. Среди них озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур.

Традиционно выставка будет сопровождаться насыщенной деловой программой. В рамках мероприятий ключевые эксперты рынка поднимут актуальные темы отрасли. 

Стать участником ключевого события сельскохозяйственной отрасли, ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию об актуальных прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте agrovolga.org. 

Контакты организаторов:

Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций (АО «РАЦИН»)

420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36

Тел./факс: +7 (843) 221-77-95

E-mail: expo.racin@tatar.ru Сайты: racin.ru, agrovolga.org

Пресс-служба выставки «АГРОВОЛГА»

+7 (843) 221-75-96

+7 904 673-60-87

Pr.agrovolga@gmail.com

«АГРОВОЛГА» 

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