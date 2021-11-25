Локомотив инноваций: «Сингента» представляет рекордное число новых средств защиты растений на российском рынке

«Сингента»

В рамках международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО 2021» «Сингента» провела семинар по вопросу защиты сои, а также представила новые средства защиты растений, 12 из которых пополнили портфель компании уже в текущем году, а еще 9 находятся в стадии регистрации и будут доступны российским сельхозпроизводителям с 2022 года

О новинках смогли узнать более 18 тысяч представителей различных предприятий агропромышленного комплекса страны, посетивших мероприятие.



Из новых разработок прежде всего следует отметить инновационную фунгицидную технологию АДЕПИДИН®, обеспечивающую беспрецедентную защиту растений от болезней. Препараты на ее основе под брендом МИРАВИС® — МИРАВИС® Нео для зерновых и МИРАВИС® для плодовых и овощных культур — будут зарегистрированы уже в самое ближайшее время.



АДЕПИДИН® - новое действующее вещество из семейства карбоксамидов, обладающее механизмом действия SDHI. От начала разработки этой молекулы до выхода на рынок прошло 8 лет. Результаты эффективности превзошли ожидания. АДЕПИДИН™ проявляет великолепную активность против широкого спектра болезней на всех ключевых культурах, включая пшеницу, ячмень, сою, подсолнечник, рапс и специальные культуры.



Как отмечает директор по маркетингу СЗР в России и странах KAZBEC Иван Коновец, «впервые за долгое время “Сингента” выводит на рынок не один фунгицид, а целую плеяду продуктов. Это позволит нам в том числе развиваться на новых и растущих рынках, таких как рынок специальных культур, где мало регистраций (земляника, капуста, арбуз), и, самое важное, в сегменте карбоксамидов на рынке зерновых и сои, за которыми — и я в этом уверен — будущее».



Также среди новых препаратов комбинированный инсектофунгицид ВАЙБРАНС® Топ для защиты картофеля на ранних этапах вегетации; фунгицид КАРИАЛ® Флекс для защиты картофеля от фитофтороза; трансламинарный инсектицид для плодовых и овощных культур ПРОКЛЭЙМ® Фит; гербицид АКСИАЛ® Кросс для контроля злаковых и двудольных сорняков в посевах зерновых; ЭВЕНТУС® — комбинированный селективный гербицид для контроля основных сорняков в посевах сои; инсектицид широкого спектра действия ЭФОРИЯ® Топ для зерновых культур; комбинированное органическое удобрение — биостимулянт КВАНТИС®, которое регенерирует культуры после различных стрессов и повышает природный потенциал растений.



«Сингента» активно разрабатывает направление защиты сои. Популярность этой культуры в последние годы растет. Однако существует предел роста посевной площади, а значит, перед сельхозпроизводителями стоит задача повысить урожайность.



«Соя на текущий момент одна из наиболее привлекательных культур, — отметил Иван Коновец. — Общий валовой доход с гектара, как правило, в 1,5-2,5 раза превышает вложения на гектар».



«Сингента» предоставляет аграриям эффективные инструменты увеличения урожайности и снижения потерь от стрессовых факторов. Сюда относятся новые препараты, погодная гарантия АгриКлайм®, агрономические сервисы «Сингенты». Раньше «Сингента» была представлена на соевом рынке лишь частично. Но в 2021 году зарегистрированы пять новых продуктов, и в будущем году ожидается регистрация еще двух. «Соевый» портфель «Сингенты» будет состоять из 16 препаратов.



В частности, фунгицидные и инсектофунгицидные протравители обеспечивают защиту семян и всходов. Инокулянт АТУВА®, содержащий два штамма бактерий, адаптированных к российским почвам, помогает сое лучше усваивать азот в критические фазы развития культуры. Эффективные гербициды ФЛЕКС® и ВИДБЛОК® ПЛЮС защищают от сорняков, а еще одна новинка появится в будущем году. Есть у компании в России и отличный фунгицид — АМИСТАР® Голд, а также инсектицид и два десиканта.



«Инновации обеспечат дальнейший рост сельского хозяйства в России, — заключает Иван Коновец. — “Сингента” располагает широкой линейкой новых разработок, которые позволят компании работать по всем ключевым культурам и оказывать неизменно высокий уровень поддержки нашим клиентам».

