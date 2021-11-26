«Акрон» принимает участие в выставке «ЮГАГРО-2021»

«Акрон»

Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире, участвует в выставке «ЮГАГРО-2021» в качестве спонсора

На стенде компании представлен полный спектр выпускаемых компанией минеральных удобрений. Среди предлагаемых российским аграриям можно увидеть универсальные марки, применяемые на всех типах почв во всех климатических зонах России, марки NPK удобрений с дополнительными элементами питания.



В рамках работы стенда компании «Акрон» у участников и посетителей выставки есть возможность пообщаться не только со специалистами по продажам удобрений, но и с профессиональными агрономами компании. На основе разработанной системы питания специалисты «Акрона» подбирают наиболее оптимальные минеральные удобрения под разные почвенно-климатические условия, рассчитывают нормы и схему внесения, проводят агросопровождение для клиентов компании.



Специалист ПАО «Акрон», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Ворончихин рассказал в своем выступлении на стенде о научно-полевой деятельности компании и новых направлениях разработки современных видов и марок минеральных удобрений. В своем выступлении он подчеркнул, что «только правильное и сбалансированное питание растений поможет получить отличный урожай с хорошими качественными показателями». Информацию об агроопытах компании можно найти на сайте агромаркета «Акрон» по адресу market.acron.ru .



О технологиях получения высоких урожаев на Кубани рассказал на стенде «Акрон» Владимир Эмгрунт, исполнительный директор ООО «Кубрис» (агрохолдинг «Плодородие», входит в группу «Акрон»), ведущего рисоводческого хозяйства Кубани. Он представил результаты работы хозяйства, стабильно получающего урожайность риса более 75 ц/га, и подчеркнул важность почвоподготовки перед севом, соблюдения сроков сева и уборки, высокого качества посевного материала и использования качественных минеральных удобрений.



Также на стенде компании прошла презентация электронного образовательного курса «ESG и устойчивое развитие продовольственных систем», созданного «Акроном» при поддержке Российского государственного аграрного университета. За два месяца уже более 350 специалистов зарегистрировались на курс и более 50 успешно прошли его, получив сертификаты о дополнительном образовании.



Курс состоит из 14 лекций и призван помочь студентам, аграриям и представителям бизнес-сообщества приобрести знания по устойчивому развитию, которые дополнят общеобразовательные программы университета. Среди лекторов курса специалисты компании «Акрон», KPMG, ФАО ООН, Института экономики РАН, Почвенного института им. В.В. Докучаева. Курс расположен на платформе дополнительного образования Инжинирингового центра Российского государственного аграрного университета и доступен бесплатно всем желающим здесь.

