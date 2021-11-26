Итоги конкурса «Лучший силос/сенаж сезона 2021 года» будут озвучены на АГРОС-2022

АГРОС

26 января 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» на площадке международной выставки животноводства, племенного дела и кормопроизводства АГРОС состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса «Лучший силос/сенаж сезона 2021 года». Организатор конкурса — «Еврофинс Агро» (BLGG) при поддержке партнеров-спонсоров

Цель мероприятия — распространение и передача знаний и опыта совершенствования качества грубых кормов. Грубые корма с высокой переваримостью играют ключевую роль в кормлении молочных коров в современном скотоводстве во всех странах мира. Конкурс, проводимый с 2015 года, — это возможность прямого общения, передачи опыта и применения современных технологий для эффективного и рентабельного производства молока.



В конкурсе принимают участие все товарно-молочные фермы России, которые проанализировали образцы своих кормов в лаборатории «Еврофинс Агро» (BLGG).



Конкурсные образцы принимаются до 25 декабря в трех категориях:



«Лучший кукурузный силос сезона 2021 года»;



«Лучший сенаж злаковых трав сезона 2021 года»;



«Лучший сенаж люцерны 2021 года».



С промежуточными результатами уже можно ознакомиться на сайте: www.eurofins.ru/eurofins-agro/лучший-силоссенаж/текущий-статус-итоги-конкурса/



На церемонии награждения специалисты компаний — партнеров конкурса поделятся современными разработками, технологиями, результатами исследований в области молочного и мясного скотоводства и вручат призы.



Время и место подведения итогов и награждения: 26 января 2022 года, 12:30-14:30, К.-з. «K», пав. 2, МВЦ «Крокус Экспо».



До встречи на АГРОС с 25 по 27 января 2022 года!

