Jacto демонстрирует самоходный опрыскиватель на выставке «ЮГАГРО»

Jacto

Uniport 4530 позволяет снизить расход топлива, агрохимикатов и уменьшить вытаптывание посевов во время работы

Компания Jacto, мировой лидер в области точного земледелия, выбрала Россию в качестве одного из своих приоритетных рынков.



Компания Jacto присутствует в России уже 21 год и в очередной раз примет участие в выставке «ЮГАГРО». На этой выставке компания представит свой самоходный опрыскиватель Uniport 4530, лидер продаж компании Jacto в стране.



Спрос на такую технику на российском рынке в этом году практически удвоился. Среди преимуществ опрыскивателей Uniport — снижение расхода агрохимикатов на 10% и топлива на 35% по сравнению с основным конкурентом.



Самоходные опрыскиватели Jacto выделяются во всем мире благодаря использованию передовых технологий, обеспечивающих более высокую производительность и устойчивое производство.



Uniport 4530 имеет пакет технологий для точного земледелия, объединяющий такие функции, как подсветка Lightbar (GPS), гидравлический автопилот и технология пофорсуночного контроля, которая сводит к минимуму ошибки и перекрытия при обработке.



Разработанная в инновационной лаборатории компании Jacto система управления опрыскиванием, позволяющая открывать и закрывать каждую форсунку, обеспечивает большую точность обработок, экономию продукта и, соответственно, меньшее воздействие на окружающую среду.



Сегодня благодаря технологическим усовершенствованиям появилась возможность вносить гербициды, например, в объеме менее 30 л/га, в то время как раньше приходилось работать с 200 л на той же площади.



«Цифровая связь позволяет достичь такого уровня управления, который раньше невозможно было представить. Мы можем отслеживать характеристики машины, такие как скорость, положение каждые пять секунд, состояние двигателя, данные о производительности, давление при опрыскивании, расход рабочего раствора, температура окружающей среды, влажность, а также параметры регулирования: перекрытия, причины остановок и другие показатели, позволяющие нам оптимизировать всю работу, в том числе избежать потерь и снизить воздействие на окружающую среду», — комментирует Кловис Беральдо, руководитель продаж компании Jacto в странах Восточной Европы, России и СНГ.



Меньше повреждений растений и больше производительности



Uniport 4530 оснащен 42-метровыми штангами, которые позволяют работать с низким давлением в шинах, уменьшая уплотнение почвы и повышая урожайность сельхозкультур.



При оснащении штангами длиной 42 м производительность опрыскивателя может достигать 90 га/час, что на 12,5% больше по сравнению со штангами длиной 36 м. Индекс вытаптывания посевов Uniport 4530 с 42-метровыми штангами на 14% ниже по сравнению с 36-метровыми штангами.



Кроме того, машина оснащена системой рулевого управления Unitrack, позволяющей ей работать с уменьшенным на 35% радиусом поворота, что снижает повреждение растений при маневрировании на 40%. Система позволяет маневрировать четырьмя колесами, сводя к нулю вытаптывание при выезде и въезде на поле и значительно сокращая время маневрирования.



Опрыскиватель отличается пониженным расходом топлива



Продуманное использование различных материалов в конструкции машин является определяющим фактором для улучшения показателей расхода топлива. Машины линейки Uniport являются одними из самых легких на рынке, достигая разницы в весе до 25% по сравнению с аналогами. Более легкая машина расходует меньше энергии для ускорения и остановки.



Вес в сочетании с высокой скоростью обработки и длиной штанг, подходящих для различных размеров хозяйств, также позволяет снизить расход топлива, и, если смотреть, сколько было потрачено на обработанный гектар, снижение расхода топлива достигает 22%.



Еще одним определяющим фактором экономии топлива являются технологии систем трансмиссии машин семейства Uniport. Машины линейки Uniport имеют полную интеграцию между дизельным двигателем и системой трансмиссии. Благодаря этому можно регулировать мощность, передаваемую машине, в зависимости от рельефа местности. Результаты испытаний показывают экономию до 35% по сравнению с традиционными системами трансмиссии.



Это обеспечивает интеллектуальную трансмиссию и позволяет машинам потреблять мощность в необходимом количестве. Система является саморегулируемой и ищет наилучшую рабочую точку на кривой дизельного двигателя и работы трансмиссии для максимизации эффективности использования топлива.



Интеллектуальность заключается также в безопасной и эффективной остановке машины; антиблокировочная тормозная система ABS электронно управляет процессом торможения, подавая усилие в нужной мере и тем самым снижая расход топлива техникой.



Россия является одним из основных рынков



По словам представителя компании, Россия является вторым по величине рынком в мире для продукции компании Jacto, которая экспортируется более чем в 110 стран. Компания хочет утроить объем продаж на российском рынке к 2023 году.



«Россия — один из крупнейших производителей продуктов питания в мире и испытывает большую потребность в использовании пестицидов. Компания Jacto является одним из ведущих мировых разработчиков передовых технологий опрыскивания и может помочь российским фермерам совершить скачок в производительности, обеспечив максимальную эффективность применения агрохимикатов», — пояснил Беральдо.

