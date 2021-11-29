Corteva Agriscience познакомила более 1000 российских аграриев с устойчивыми практиками ведения сельского хозяйства на выставке «ЮГАГРО-2021»

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience в рамках выставки «ЮГАГРО-2021» отметила 95-летие бренда Pioneer® как драйвера реализации Целей устойчивого развития 2030

За дни проведения выставки стенд Corteva Agriscience и организованную компанией конференцию по устойчивым решениям в области сельхозпроизводства, приуроченную к 95-летию бренда Pioneer®, посетили свыше 1000 представителей сельхозпредприятий со всей России. Были проведены переговоры с хозяйствами из Южного, Северо-Кавказского, Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Казахстана.



Участие Corteva в выставке «ЮГАГРО-2021» было сфокусировано на презентации решений, которые будут способствовать развитию устойчивых практик ведения сельского хозяйства среди российских аграриев, позволяя одновременно бережно использовать природные ресурсы и снижать экологическую нагрузку, при этом повышая рентабельность сельхозпроизводства.



В частности, этому была посвящена конференция, в рамках которой эксперты Corteva Agriscience презентовали комплексный подход компании к производству кормов для КРС, включающий не только силосные гибриды и инокулянты для силосования различных культур, но и сопровождение производителей в вопросах заготовки и оценки качества кормов. Среди решений, призванных повысить рентабельность животноводства, компания представила первый в России гибрид технологии M3 Pioneer®, П8500 (ФАО 210), который более технологичен в производстве и имеет один из лучших показателей содержания сухого вещества и крахмала, а также высокий индекс переваримости.



Отдельная сессия была посвящена решениям в области предпосевной обработки семян. Сегодня компания успешно развивает собственную прецизионную технологию Lumigen™, которая представлена в России тремя препаратами: инсектицидом Lumiposa® для защиты семян кукурузы, подсолнечника и рапса от почвенных вредителей, стимулятором роста Lumibio™, а также фунгицидом Люмисена® против ЛМР подсолнечника.



В заключительном блоке конференции компания представила свое видение современного подхода к возделыванию подсолнечника. Селекционный метод защиты от основных экономически значимых агрессивных факторов среды, нашедший отражение в технологиях Pioneer Protector®, и линейка гибридов, адаптированных к различным производственным системам, позволят аграриям различных регионов нивелировать производственные риски при возделывании этой значимой и высокорентабельной культуры. Особый интерес участников вызвал первый в мире гибрид Pioneer® с сочетанием сразу трех защитных признаков: Protector® Ржавчина, Protector® Заразиха и Protector® ЛМР, который попал и в российскую производственную практику, где показал убедительный результат в рамках первого года возделывания.



Подчеркивая вклад бренда Pioneer® в развитие устойчивых практик сельского хозяйства, Corteva разработала для гостей выставки праздничную программу, которая включала тематическое лазерное шоу и концерт на открытой площадке перед выставочным комплексом ВКК «Экспоград Юг». А центром экспозиции стенда компании стал Buick 1926 года выпуска, ровесник бренда Pioneer®, оформленный в цветах бренда. Следуя одной из ключевых ценностей Corteva Agriscience - «Жить безопасно», работа на площадках проведения мероприятий компании проводилась с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению безопасности и здоровья сотрудников и посетителей выставки.



«Участие в выставке “ЮГАГРО” - это уникальная возможность для компании за несколько дней встретиться с аграриями страны, не только рассказать о новинках, но и получить обратную связь и подвести предварительные итоги уходящего сельхозсезона: как показали себя наши продукты и в чем мы видим дальнейшие перспективы в различных сегментах растениеводства, — поделился мнением руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России Александр Козачков. — Перед Corteva стоят высокие цели привнести больше устойчивости в современное сельское хозяйство, что выражается и в повышении прибыльности предприятий, и в бережном отношении к окружающей среде. И мы рады в рамках выставки 2021 года чествовать вклад в устойчивое сельское хозяйство бренда Pioneer®».

