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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Впервые на выставке АГРОС пройдет мероприятие по индейководству

Партнёрский материал


АГРОС

АГРОС

25 января 2022 года, в первый день работы международной выставки животноводства, племенного дела и кормопроизводства АГРОС Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) проведет панельную дискуссию «Инвестиционная привлекательность отрасли индейководства»

Мероприятие станет важным ежегодным деловым событием в отрасли индейководства. Данная дискуссионная площадка предназначена для производителей мяса индейки, а также для переработчиков сырья и производителей средств производства. 

Эксперты от НАПИ, РСХБ, Сбербанка, Газпромбанка, проектной и строительной компании «Русконтрактор» и «Биг Дачмен оборудование» (Германия) поделятся со слушателями информацией о состоянии отрасли индейководства, опытом успешно реализованных проектов по индейководству в России, расскажут об инвестиционной привлекательности отрасли, современных методах строительства с нуля под ключ и современном оборудовании для инвестиционных проектов.

Приглашаем к участию в мероприятии и к обсуждению вопросов развития отрасли индейководства в России инвесторов, собственников и топ-менеджеров сельхозпредприятий, руководителей и специалистов отраслевых сервисных компаний. 


Панельная дискуссия состоится 25 января (с 10:30 до 13:00) на Форуме № 1 в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2.

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