Как IoT-технологии увеличили сбор урожая яблок в Краснодарском крае

«‎Интерра»

«Потенциал цифровых технологий в сельском хозяйстве использован лишь на 30%», — считает директор компании «Интерра» Юрий Кравчик. Крупнейший интегратор систем мониторинга автотранспорта в ЮФО, «Интерра» создала телематическое решение, которое помогает отслеживать весь процесс сбора яблок: от отправки техники в сады до подсчета собранного урожая, который благодаря цифровизации увеличился на 25%

Время цифровизации сельского хозяйства



«Сельское хозяйство сейчас развивается на 90% за счет интенсивного подхода — это максимальное использование технологий в области удобрений, посадки и орошения.



При этом потенциал цифровых технологий задействован лишь на 30%. Почему так? Технологии точного земледелия созданы достаточно давно и меняются очень консервативно. Каждый производитель сельскохозяйственных агрегатов и техники пытается создавать монобрендовые цифровые продукты, а это повторение этапов, которые рынок телематики прошел еще 10 лет назад. Именно поэтому IoT-технологии могут стать основным драйвером роста эффективности сельскохозяйственных предприятий», — говорит Юрий Кравчик.







Один из таких знаковых цифровых проектов «‎Интерра» реализовала в 2021 году в Краснодарском крае для компании «‎Гранат», которая выращивает яблоки в садах площадью более 110 га, где урожай собирают порядка 100 машин. Такой масштаб однозначно требует системы учета, которой у сельскохозяйственной компании не было. Процесс сбора и транспортировки урожая никогда не был стопроцентно прозрачным.



«Цифровизация уборки урожая в яблоневом саду — это виртуозный, по нашему мнению, проект. Клиент хотел обеспечить полный учет количества яблок в саду по контейнерам, сортам, участкам и улучшить показатели урожайности. И это нам удалось. Но главное — мы уложились в сжатые сроки. Практически за три недели сделали разработку, а тестировали, внедряли и дорабатывали решение уже на “живом” процессе сбора урожая», — рассказывает Юрий Кравчик.



Как IoT-технологии помогали собирать яблоки



Решение, которое создала «Интерра», позволяет оцифровывать практически все этапы сбора урожая — взвешивание, распределение, учет. Для этого команда с нуля разработала мобильное и веб-приложение на базе платформы для GPS/ГЛОНАСС мониторинга Wialon и интегрировала его с 1С и весовым оборудованием. Через Wialon пользователь получает сведения о местоположении техники, например трактора, на участке и отслеживает ее перемещение и статус. Благодаря интеграции с 1С данные по урожаю попадают в эту учетную систему, поэтому полностью управлять процессом учета яблок, добавлять и корректировать данные можно и через 1С.







Специально для этого проекта был также разработан драйвер печати этикеток с QR-кодом, который хранит полную информацию по каждому ящику с собранным урожаем. Вот как это работает: после взвешивания система отправляет на сервер запрос, после чего принтер генерирует QR-код. Этикетку с кодом можно тут же наклеить на ящик.



По сути, каждый QR-код становится «электронной накладной», которая хранит всю информацию по каждому контейнеру: квартал и участок уборки, имя звеньевого и механизатора, сорт яблок, дату и время сбора, вес брутто и нетто, данные весовщика, место хранения, товарность. Данные, закодированные в QR-коде этикетки контейнера, сохраняются в облачном сервисе «Центр контроля урожая».



Прирост урожая и экономия времени



Результат в прямом смысле не заставил себя долго ждать. По сравнению с прошлым годом урожай яблок, собранный компанией-заказчиком «‎Гранат», вырос на 25% — с 2400 до 3000 т благодаря разработанной системе учета сбора урожая . Эти цифры — видимый здесь и сейчас результат, но на деле эффект от цифровизации оказался глубже и шире.



Решение позволило ускорить все операции с учетом яблок, а значит — сэкономить время. К тому же теперь все данные под рукой: вес, сорт, дату посадки за текущий и предыдущие периоды и другие цифры можно найти в единых таблицах и отчетах. Вся информация по сбору яблок автоматически попадает в единую систему, а операции можно контролировать в деталях. Это дает фактическую базу для принятия более эффективных бизнес-решений.



«Основа нашего решения — это “‎Центр контроля урожая”, где взаимодействуют IoT-платформа Wialon, весовое и идентификационное оборудование, а также учетные программные платформы. Таким образом данное телематическое решение может быть успешно адаптировано для любой сельскохозяйственной ниши. У нас уже есть две успешные реализации цифровизации сбора яблок. Есть масштабная цифровизация “Центра контроля урожая” для виноградников. Сейчас мы работаем над реализацией “‎Центра контроля урожая” для зерновых. Думаю, что сейчас настало время революции цифровых продуктов в области сельского хозяйства», — говорит Юрий Кравчик.



Стоит отметить, что решение «Интерры» по цифровизации сбора яблок было названо одним из лучших IoT-проектов в 2021 году. Компания попала в список победителей глобального конкурса IoT project of the year . Эту премию второй год подряд проводит международный поставщик и разработчик телематических решений в области GPS-мониторинга и IoT Gurtam.

