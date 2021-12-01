Как IoT-технологии увеличили сбор урожая яблок в Краснодарском крае

«Потенциал цифровых технологий в сельском хозяйстве использован лишь на 30%», — считает директор компании «Интерра» Юрий Кравчик. Крупнейший интегратор систем мониторинга автотранспорта в ЮФО, «Интерра» создала телематическое решение, которое помогает отслеживать весь процесс сбора яблок: от отправки техники в сады до подсчета собранного урожая, который благодаря цифровизации увеличился на 25%
Время цифровизации сельского хозяйства
«Сельское хозяйство сейчас развивается на 90% за счет интенсивного подхода — это максимальное использование технологий в области удобрений, посадки и орошения.
При этом потенциал цифровых технологий задействован лишь на 30%. Почему так? Технологии точного земледелия созданы достаточно давно и меняются очень консервативно. Каждый производитель сельскохозяйственных агрегатов и техники пытается создавать монобрендовые цифровые продукты, а это повторение этапов, которые рынок телематики прошел еще 10 лет назад. Именно поэтому IoT-технологии могут стать основным драйвером роста эффективности сельскохозяйственных предприятий», — говорит Юрий Кравчик.
Один из таких знаковых цифровых проектов «Интерра» реализовала в 2021 году в Краснодарском крае для компании «Гранат», которая выращивает яблоки в садах площадью более 110 га, где урожай собирают порядка 100 машин. Такой масштаб однозначно требует системы учета, которой у сельскохозяйственной компании не было. Процесс сбора и транспортировки урожая никогда не был стопроцентно прозрачным.
«Цифровизация уборки урожая в яблоневом саду — это виртуозный, по нашему мнению, проект. Клиент хотел обеспечить полный учет количества яблок в саду по контейнерам, сортам, участкам и улучшить показатели урожайности. И это нам удалось. Но главное — мы уложились в сжатые сроки. Практически за три недели сделали разработку, а тестировали, внедряли и дорабатывали решение уже на “живом” процессе сбора урожая», — рассказывает Юрий Кравчик.
Как IoT-технологии помогали собирать яблоки
Решение, которое создала «Интерра», позволяет оцифровывать практически все этапы сбора урожая — взвешивание, распределение, учет. Для этого команда с нуля разработала мобильное и веб-приложение на базе платформы для GPS/ГЛОНАСС мониторинга Wialon и интегрировала его с 1С и весовым оборудованием. Через Wialon пользователь получает сведения о местоположении техники, например трактора, на участке и отслеживает ее перемещение и статус. Благодаря интеграции с 1С данные по урожаю попадают в эту учетную систему, поэтому полностью управлять процессом учета яблок, добавлять и корректировать данные можно и через 1С.
Специально для этого проекта был также разработан драйвер печати этикеток с QR-кодом, который хранит полную информацию по каждому ящику с собранным урожаем. Вот как это работает: после взвешивания система отправляет на сервер запрос, после чего принтер генерирует QR-код. Этикетку с кодом можно тут же наклеить на ящик.
По сути, каждый QR-код становится «электронной накладной», которая хранит всю информацию по каждому контейнеру: квартал и участок уборки, имя звеньевого и механизатора, сорт яблок, дату и время сбора, вес брутто и нетто, данные весовщика, место хранения, товарность. Данные, закодированные в QR-коде этикетки контейнера, сохраняются в облачном сервисе «Центр контроля урожая».
Прирост урожая и экономия времени
Результат в прямом смысле не заставил себя долго ждать. По сравнению с прошлым годом урожай яблок, собранный компанией-заказчиком «Гранат», вырос на 25% — с 2400 до 3000 т благодаря разработанной системе учета сбора урожая. Эти цифры — видимый здесь и сейчас результат, но на деле эффект от цифровизации оказался глубже и шире.
Решение позволило ускорить все операции с учетом яблок, а значит — сэкономить время. К тому же теперь все данные под рукой: вес, сорт, дату посадки за текущий и предыдущие периоды и другие цифры можно найти в единых таблицах и отчетах. Вся информация по сбору яблок автоматически попадает в единую систему, а операции можно контролировать в деталях. Это дает фактическую базу для принятия более эффективных бизнес-решений.
«Основа нашего решения — это “Центр контроля урожая”, где взаимодействуют IoT-платформа Wialon, весовое и идентификационное оборудование, а также учетные программные платформы. Таким образом данное телематическое решение может быть успешно адаптировано для любой сельскохозяйственной ниши. У нас уже есть две успешные реализации цифровизации сбора яблок. Есть масштабная цифровизация “Центра контроля урожая” для виноградников. Сейчас мы работаем над реализацией “Центра контроля урожая” для зерновых. Думаю, что сейчас настало время революции цифровых продуктов в области сельского хозяйства», — говорит Юрий Кравчик.
Стоит отметить, что решение «Интерры» по цифровизации сбора яблок было названо одним из лучших IoT-проектов в 2021 году. Компания попала в список победителей глобального конкурса IoT project of the year. Эту премию второй год подряд проводит международный поставщик и разработчик телематических решений в области GPS-мониторинга и IoT Gurtam.