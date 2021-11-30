Углеродные единицы как новый вид инвестиций в АПК

«ИнтТерра»

Система нулевой обработки почвы, известная как No-Till, способствует не только сокращению затрат на ее обработку, лучшему удержанию влаги и улучшению агрохимических показателей, но и позволяет фермерам зарабатывать за счет консервации и продажи углеродных единиц. Специалисты агротехнологической платформы «ИнтТерра», разработавшие собственную программу сертификации и продажи углеродных единиц, рассказывают, как именно этот инструмент в ближайшие годы станет для отрасли новым эффективным источником дополнительного дохода

<br />



Экономическая привлекательность No-Till

Сегодня, когда климатическая повестка актуализировалась не только для отдельных районов, но и для целых стран, встал вопрос о том, как не только сократить выброс загрязняющих атмосферу парниковых газов, но и секвестировать его оттуда и затем перерабатывать. И тут все вспомнили, что почва сама по себе может впитывать и удерживать огромное количество углерода.



Еще 50 лет назад появилось понимание того, что углерод — это органика почвы. Иными словами, там, где появляется углерод в почве, он провоцирует жизнь микроорганизмов, которые разлагают остатки растений, животных и сдабривают почву, создавая столь нужные для жизни и роста микроэлементы. Современная система земледелия No-Till, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально измельченными остатками растений, приводит к тому, что почва намного лучше сохраняет влагу, обладает отличными питательными свойствами, растения качественнее развивают свою корневую систему, а посевы меньше страдают от погодных условий. Как показывают исследования экономических показателей работы хозяйств, выбравших для себя No-Till, они становятся более экономически устойчивыми, отличаются лучшими показателями рентабельности и прибыли. Вот почему No-Till столь популярен сегодня в мире и у нас в стране: из 80 млн га земли, которые постоянно засеваются в России, 5 млн га (а это более 5%) уже перешли на данный метод обработки земли.



Экономическая привлекательность почвосберегающих технологий становится очевидна каждому, кто захочет ознакомиться с реальными цифрами и показателями. Именно поэтому так важен обмен опытом и знаниями тех, кто уже начал практиковать No-Till. На состоявшейся в ноябре этого года научно-практической конференции по No-Till, организованной компанией «Аграрум» в партнерстве с фирмами «Август» и «Фосагро», рассматривались конкретные решения и технологии, которые могут пригодиться начинающим ноутиллерам. На ней делились своим опытом, научными разработками, результатами исследований и экспериментов, связанных с прямым посевом и ресурсосберегающими технологиями, ученые-практики, специалисты в области агрономии, а также руководители хозяйств, где успешно применяются прогрессивные технологии прямого посева. Но настоящим открытием стало предложение, которое сделала участникам конференции компания «ИнтТерра». Ее программа сертификации и последующей продажи углеродных единиц позволяет хозяйствам за 10 лет дополнительно заработать до $500 на каждый гектар земли.



«Это не теория, а существующая практика в Западной Европе, в США, в Латинской Америке. И теперь такой же проект мы запускаем и для российского рынка, — заявил коммерческий директор «ИнтТерры» Юрий Васильков. — Благодаря применению No-Till в почве запускается процесс поглощения, переработки и консервации углерода. И этот удержанный в почве углерод — если его накопление проконтролировать и сертифицировать — становится источником дополнительного дохода для фермера».







Новые понятия для агрорынка

Прежде всего стоит объяснить, что такое «углеродная единица». При применении No-Till почва выводит углерод из атмосферы за счет поглощения СО2 растениями. На международном рынке было принято решение о том, что эквивалентом 1 т углекислого газа, который был изъят из атмосферы и как бы «заложен» в землю, станет 1 углеродная единица. Такие единицы можно отслеживать. Для этого проводится анализ почв: когда хозяйство принимает решение перейти на сберегательные технологии, делается тест на изначальное содержание углерода в почве. Затем он проводится на третий, пятый и десятый год. То есть на протяжении ряда лет можно наблюдать, как в почве аккумулируется СО2. И весь процесс прозрачен как для фермеров, так и для других участников этого процесса. Также для определения накопления углерода в почве проводится моделирование на основе данных, предоставляемых хозяйствами.



Эта же углеродная единица является разрешением на выброс в атмосферу 1 т углекислого газа, и эти единицы готовы покупать современные предприятия, которые не укладываются в нормативы Евросоюза по выбросу СО2 и ежегодно платят огромный углеродный налог.



К числу таких покупателей относятся, во-первых, промышленные предприятия, в том числе и российские экспортеры удобрений, нефти, газа, металлов. Сейчас как раз ведутся переговоры России с Евросоюзом по вопросам интеграции программы углеродного учета, и те отечественные предприятия, кто не укладывается в нормы, вынуждены будут платить так называемый углеродный налог или сбор.



Готовы покупать углеродные единицы и известные международные бренды, которые хотят стать еще более привлекательными для потребителей за счет соответствия современным трендам по экологии, но пока не могут организовать свое производство так, чтобы оно было углеродно-нейтральным.



Сегодня мировой рынок углеродных единиц составляет $200 млрд, которые торгуются на международных углеродных биржах для возможности выполнения целей экологического законодательства. Но в сельское хозяйство все эти понятия пришли сравнительно недавно, поскольку не хватало научной базы для понимания, как можно «производить» углеродные единицы, и возможностей, как их фиксировать и валидировать для продажи.



По словам Юрия Василькова, «технология No-Till имеет огромный потенциал по консервации СО2 из атмосферы: через растительные остатки, через корневую систему, через бактериальные процессы, происходящие в почве. Как показывают исследования, за несколько лет на 1 га можно накопить до 35 углеродных единиц. Средняя цена 1 углеродной единицы на сегодня составляет $40, а в некоторых странах, например в скандинавских, доходит до $120, и эксперты ожидают, что в течение следующих 10 лет стоимость вырастет значительно. Такую углеродную единицу можно приравнять к ценным бумагам, то есть это материальный актив, который можно будет продавать на рынке».







Схема выпуска и реализации углеродной единицы

У каждого фермера теперь появилась возможность дополнительного дохода, помимо выращиваемого продукта. Компания «ИнтТерра» предлагает фермерам пакет услуг для «производства» углеродных единиц.



На старте проводится анкетирование, сбор данных по хозяйству и тестирование почвы, чтобы понять, каковы базовые, исходные условия по содержанию углерода в почве. Все эти данные заносятся в IT-систему SkyScout , разработанную «ИнтТеррой» для возможности контроля и управления всеми процессами агропроизводства сельскохозяйственного предприятия.



Далее с помощью SkyScout ежегодно собираются данные, как применяются технологии, не были ли они нарушены, и первый выпуск углеродной единицы (как ценных бумаг) происходит на третий год — на основе данных ежегодного моделирования, которые заносятся в систему. Они позволяют смоделировать, сколько накоплено углекислого газа в почве за три года, и далее осуществляется выпуск углеродных единиц, которые затем продаются на международном рынке. Таким образом уже на третий год в хозяйство поступают дополнительные деньги.



На пятый год проводится тестирование почвы и реально определяется, сколько производится углеродных единиц, после чего происходит вторая выплата.



Финальная выплата осуществляется на десятый год, когда хозяйство получает полностью всю сумму за накопленные углеродные единицы, которые были подтверждены с помощью тестирования, если выполнены все условия договора, соблюдались все технологии No-Till: не пахать и не сжигать никаких растительных остатков.



Почему так важен постоянный контроль и мониторинг? Потому что только так можно быть уверенным, что углеродные единицы, произведенные в России, соответствуют требованиям и стандартам мирового рынка.



Как отмечает Юрий Васильков, «фермер просто занимается производством сельскохозяйственной продукции по технологии No-Till, и при этом идет параллельный, сопутствующий процесс производства углеродных единиц. Все остальное — контроль, верификация, согласование с потенциальными покупателями — берет на себя “ИнтТерра”».



По словам эксперта, в рамках данной программы «ИнтТерра» также предоставляет научное сопровождение от верифицированных партнеров — производителей техники, семян, СЗР и удобрений, которые готовы помогать хозяйствам осваивать почвосберегающие технологии No-Till, а значит, позволяют консервировать в почве углекислый газ.



Новое предложение — миллион вопросов

Самый главный вопрос, который интересует всех, кто впервые слышит о программе консервации и продажи углеродных единиц, запущенной у «ИнтТерры»: сколько будет стоить участие в проекте. Для фермеров вход в проект бесплатный!



Потребуется только определиться с полями под No-Till, завести их в систему, оцифровать, подписать договор. Каждое хозяйство, занимающееся выработкой углеродных единиц, это новый проект, который должен быть описан и сертифицирован соответствующим образом.



Следующий вопрос — как обеспечить объективность процесса валидации углеродных сертификатов? Компания «ИнтТерра» вместе со своими партнерами использует прозрачные международные стандарты, и вероятность коррупционного сценария или ошибки из-за человеческого фактора минимальны. Кроме того, и зарубежные покупатели углеродных единиц будут приобретать только валидированные, стандартизированные по международным требованиям.



«Большинство наших фермеров пока не знакомы с такими понятиями, как “углеродная единица” или “углеродная биржа”, и пока еще плохо понимают, как внедрение No-Till и других почвосберегающих технологий позволит им заработать, — говорит директор по продуктовой экспертизе «ИнтТерры» Станислав Шишов. — Требуется комплексный подход, должна вестись серьезная системная работа с использованием современных цифровых инструментов. Важно объяснять аграриям, что, хотя углеродные сертификаты — растянутый во времени процесс, но он не настолько сложный, как может показаться, и самое главное — способный при соблюдении всех методик почвосбережения приносить стабильный фоновый доход, который можно направлять на модернизацию техники, закупку сырья, масштабирование хозяйства».

