Компания «Квернеланд Груп СНГ» провела более 500 переговоров в рамках «ЮГАГРО-2021»

Kverneland Group

Компания «Квернеланд Груп СНГ» в рамках прошедшей в Краснодаре 23-26 ноября сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО-2021» провела более 500 переговоров с предприятиями из разных регионов России, а также с «Росагролизингом»

Впервые в рамках выставки «ЮГАГРО» компания «Квернеланд Груп СНГ» на одном стенде представляла технику брендов Kubota, Kverneland и Great Plains. Всего в экспозиции участвовало 10 агрегатов, охватывающих все сегменты рынка: тяговые энергосредства, почвообрабатывающую, посевную технику, кормозаготовительное оборудование, а также машины для внесения минеральных удобрений и ухода за посевами. В качестве новинок выставки экспонировалась интегрированная комбинация упаковочного пресс-подборщика Kverneland 6716 FlexiWrap с изменяемой камерой, а также трактор Kubota серии M7 средней мощности, продажи которого осуществляются через дилерскую сеть компании «Квернеланд Груп СНГ».



За время выставки стенд компании посетили аграрии из большинства сельскохозяйственных регионов России, включая не только южные территории и центральную Россию, но также Ульяновскую, Омскую, Новосибирскую области, Красноярский край, Татарстан и Башкирию, а также Дальневосточный регион.



«“ЮГАГРО” как крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — это уникальная площадка для налаживания бизнес-связей и получения обратной связи с рынка. Наша компания успешно выступила на выставке этого года. Команде продаж удалось всего за несколько дней провести более 500 плодотворных переговоров с сельхозпредприятиями из разных регионов. Несколько машин непосредственно со стенда будут направлены сразу в хозяйства. Так, через соответствующих дилеров компании были реализованы плуг серии LO, диско-лаповый глубокорыхлитель Kverneland DTX, а также разбрасыватель минеральных удобрений Exacta TL GEOSPREAD с системой автоматического отключения секций», — поделился впечатлением от прошедшей выставки генеральный директор компании «Квернеланд Груп СНГ» Ингвар Братсберг.



Кроме того, руководство «Квернеланд Груп СНГ» провело встречу с представителями «Росагролизинга», где шла речь о перспективах расширения списка машин, попадающих под условия льготного федерального лизинга, который в настоящее время уже включает несколько десятков модификаций машин Kverneland и Great Plains. Сторонами разрабатываются дальнейшие шаги по пополнению программы новыми единицами почвообрабатывающей и посевной техники.

