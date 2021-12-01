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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Bayer представил новые инструменты антирезистентной стратегии

Партнёрский материал


Bayer

Bayer


В рамках международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО-2021» Bayer, международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства, представил три инновационных гербицида: «Бандур», «Велосити Супер» и «Лаудис», являющихся ключевым элементом в антирезистентной стратегии в защите таких рентабельных культур, как пшеница, подсолнечник и кукуруза

«Для Bayer пополнение портфеля средств защиты растений инновационными решениями — это очередной вклад в развитие и повышение эффективности АПК России, одного из важнейших рынков для компании, — прокомментировала глава дивизиона Crop Science компании Bayer в России и странах СНГ Наталья Смоляренко. — Наши ученые активно ведут исследования по разработке новых, все более современных и эффективных препаратов: только за последние два года Bayer зарегистрировала и вывела на рынок 10 новых продуктов».

Проблема резистентности сорняков для России крайне актуальна. Культуры и севообороты с наиболее интенсивной системой защиты растений подвергаются наибольшей опасности. В последние годы многие ученые и аграрии все чаще отмечают появление в посевах зерновых и пропашных культур различных видов сорняков, устойчивых к тем или иным гербицидам: овсюг, лисохвост, марь, горец и другие. На данном этапе дать точную оценку масштабу этой угрозы достаточно сложно. По различным данным, в России уже засорены от 1 млн до 4 млн га пашни. Однако практически все ученые сходятся во мнении, что со временем проблема резистентности в России будет только нарастать.

Популяции сорных растений обычно становятся резистентными к гербицидам, когда препараты с одним и тем же действующим веществом или механизмом действия применяются на одном участке в течение длительного времени. Сегодня на рынок средств защиты растений выведено значительное число препаратов, но многие из них имеют один и тот же механизм действия, поэтому у сорных растений все чаще формируется резистентность к ним. По состоянию на 2021 год в Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2021 году, насчитывалось около 800 видов зарегистрированных гербицидов для применения на сельскохозяйственных культурах и только 19 различных механизмов гербицидного действия.

Для решения данной проблемы Bayer предлагает аграриям новые технологии гербицидной защиты зерновых и пропашных культур. Препараты «Бандур» (для защиты подсолнечника), «Велосити Супер» и «Лаудис» (оба для зерновых) будут доступны российским сельхозпроизводителям уже к началу полевых работ 2022 года.

Bayer 

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