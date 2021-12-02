Компания «Август» вошла в десятку крупнейших поставщиков пестицидов в Эквадоре

АО Фирма «Август»

Согласно итоговым данным внешнеторговой статистики Республики Эквадор, компания «Август» в 2020 году стала одним из ведущих экспортеров продукции для защиты растений в стране, войдя в топ-10 поставщиков наряду с мировыми лидерами отрасли — мультинациональными корпорациями. За минувший год в Эквадоре пестицидами «Августа» было обработано почти полмиллиона гектаров посевов (в пересчете на однократную обработку). С помощью препаратов компании здесь защищают овощи, рис, кукурузу, сою, цветы, а также многие тропические культуры: бананы, ананасы, манго, сахарный тростник, какао-бобы

В 2020 году свыше 10% всего картофеля, 9% посевов сои, 7,6% риса и 7% какао-бобов в Республике Эквадор были защищены от сорняков, болезней и вредителей препаратами компании «Август» - крупнейшего отечественного производителя химических средств защиты растений (ХСЗР). Общая площадь посевов, где применялись пестициды компании, достигла полумиллиона гектаров. На продукцию «Августа» существует устойчивый спрос у цветоводов и овощеводов Эквадора, на плантациях сахарного тростника, бананов, ананасов и манго.



«Данные по продажам в Республике Эквадор в очередной раз демонстрируют, что наша компания продолжает усиливать свои позиции в Латинской Америке — даже в условиях высокого уровня конкуренции, — констатирует начальник отдела Латинской Америки компании «Август» Павел Каверин. — Этому способствует, в частности, качество консультационной и технологической поддержки, которую наши сотрудники оказывают местным земледельцам. Сегодня спрос на продукцию “Августа” на территории республики остается стабильным — и это несмотря на то, что на общую ситуацию в аграрном секторе страны в настоящий момент заметно влияют низкие цены на рис и бананы».



Работа в Эквадоре оценивается как перспективная: так, за последние два года компания «Август» зарегистрировала здесь более полутора десятков новых продуктов. В ближайшем будущем это даст возможность еще шире позиционировать российского производителя ХСЗР как серьезного игрока на местном рынке и дополнительно увеличить число партнеров-аграриев. Как отмечает Павел Каверин, в дальнейшем планируется расширить линейку представленных в республике препаратов биопестицидами, а также начать дистрибуцию листовых удобрений.

