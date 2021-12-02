«Ведомости» провели VI Аграрный форум России

«Ведомости»

17 ноября на коммуникационной площадке газеты «Ведомости» состоялся VI Аграрный форум России. Лидеры агробизнеса обсудили, с помощью чего будет возможно нарастить экономическую эффективность в 2022 году и с какими преградами АПК сталкивается сегодня

Устойчивое развитие отрасли зависит от наращивания мощностей по ключевым направлениям: для повышения конкурентоспособности АПК на внешних и внутренних рынках необходимо синхронизировать бизнес-модели с текущими реалиями и направить ресурсы на решение новых задач. Комплексный подход к развитию агросектора позволит не только следовать современным запросам общества, но и увеличить инвестиционную привлекательность, сохранить продовольственную безопасность внутри страны, создать конкурентоспособную среду для отечественной продукции и нарастить цифровые мощности для снижения нагрузки на бизнес.



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В 2022 году диалог продолжится в рамках VII Аграрного форума России. Следите за спецпредложениями и регистрируйтесь на сайте: https://events.vedomosti.ru

