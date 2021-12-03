Главное об обязательной маркировке пива и пивных напитков Источник: «Видеоджет Технолоджис»

Обязательная маркировка товаров цифровыми кодами уже коснулась многих отраслей: молоко и молочные продукты, лекарства, табачные изделия. В 2022 году планируется обязательная маркировка пива и пивных напитков

Что такое обязательная маркировка?

В 2019 году была запущена государственная программа обязательной маркировки, подразумевающая присвоение каждому продукту уникального цифрового кода DataMatrix. По коду отслеживается весь путь продукта от производства до продажи. Главной целью маркировки является уменьшение поступления на рынок фальсификата и контрафакта, а также защита покупателя. Покупая товар, человек сможет с помощью специальных программ и приложений отсканировать код и узнать всю информацию о товаре.



Правила маркирования алкогольных напитков регламентированы постановлением правительства. В нем установлено, какую именно пивную продукцию необходимо маркировать, сроки и правила. Аналогично другим продуктам обязательная маркировка пива начата в середине 2021 года с эксперимента, или пилотного проекта, по внедрению и отладке всех механизмов маркировки. По его результатам Минпромторг сформирует регламент ввода маркировки пива.



ЕГАИС: алкоголь и маркировка пива

Сейчас продавцы пива отчитываются о реализации товаров в ЕГАИС и ведут журнал учета розничных продаж по форме ФСРАР. Однако путь каждой отдельной бутылки не прослеживается.



Использование акцизных марок для маркировки пива, как и крепкого алкоголя, невозможно из-за высокой скорости линии:



90 тыс. бутылок в час для пива;



20 тыс. бутылок в час для крепкого алкоголя.



Если добавить технику для нанесения «акцизок», производительность снизится. Поэтому было предложено использовать код DataMatrix. С помощью кода станет возможным отслеживание перемещения каждой бутылки пива, канистр и кег.



Сроки и этапы внедрения обязательной маркировки пива и пивных напитков

Эксперимент по маркировке пива и пивных напитков стартовал 1 апреля 2021 года и завершится предположительно 31 августа 2022 года. Нанесению кодов подлежит пиво и пивные напитки: медовуха, сидр, пуаре, слабоалкогольные напитки.



Участники эксперимента получают возможность заранее отрегулировать все бизнес-процессы до начала обязательной маркировки, то есть до введения штрафов.



Согласно результатам эксперимента правительство определит дату окончательного введения обязательной маркировки пива.



Как подготовиться к маркировке пива

Для изготовления и последующей реализации продукции производителям и другим участникам рынка необходимо:



оформить усиленную цифровую подпись;

проверить соответствие онлайн-касс и фискальных накопителей установленным требованиям;

подключиться к электронному документообороту;

создать аккаунт предприятия в системе «Честный знак»;

приобрести оборудование для маркировки.



Кроме того, для внедрения маркировки пива магазинам необходимо провести настройку системы учета товаров, установить на кассу и для работы на складе 2D-считыватели, провести обучение персонала.



Нанесение обязательной маркировки

Согласно требованиям к маркировке пива код наносится на все виды упаковок: кеги, алюминиевые банки, стеклянные, пластиковые бутылки, гофротару, термоусадочную пленку. Каждому товару присваивается специальный код DataMatrix с высокой устойчивостью к стиранию.







DataMatrix — это особый двумерный код, внешне напоминающий QR-код. Он действителен на протяжении пяти лет и содержит сведения о коде товара, сроке годности, номере серии и другие данные. Эти сведения позволяют идентифицировать товар в информационной системе. Код имеет криптозащиту, поэтому скопировать и подделать его невозможно.



Для нанесения кода маркировки на упаковку понадобится площадь белого цвета размером около 13 на 13 см. На момент эксперимента заказ кодов DataMatrix бесплатен. Однако с запуском обязательной маркировки все коды станут платными. В случае утери повторный код DataMatrix оплачивается отдельно.



Рациональные решения от компании Videojet

Компания «Видеоджет Технолоджис» уже почти 30 лет работает с производителями для решения задач по маркировке товаров. Она является ведущим производителем маркираторов в России и представлена во всех крупных городах.



Компания разрабатывает для своих клиентов рациональные решения с помощью высококачественного маркировочного оборудования. Наши специалисты подберут надежные устройства для нанесения кодов на товары с учетом специфики вашего производства и всех требований, предъявляемых к маркировке пива. Они разработают оптимальный вариант для крупного или небольшого предприятия в зависимости от производительности линии.



Сеть представителей компании постоянно поддерживает своих клиентов. Офисы представителей имеют хорошую доступность и расположены во всех крупных городах России.



Оборудование для нанесения кодов DataMatrix

Использование оборудования Videojet гарантирует качественное нанесение кода DataMatrix на бутылки из стекла и пластика, гофротару и другую упаковку. От способа нанесения кода, скорости линии и материала упаковки зависит выбор модели.



Существует два способа нанесения кода DataMatrix на товар — на заранее наклеенную этикетку или на этикетку с дальнейшим приклеиванием ее на товар.



Для нанесения пустой этикетки на товар используется этикетировочное оборудование Videojet 210. С печатью кода DataMatrix на приклеенной этикетке помогут лазерные маркираторы или термоструйные принтеры.







Интеграция в линию лазерных маркираторов Videojet 3640, Videojet 3340, Videojet 7510/7610, Videojet 7220/7320 позволит наносить код на ровную поверхность на высокой скорости. На низкой скорости маркировку пива кодом DataMatrix выполнит лазерный маркиратор Videojet 3020. На пористую поверхность заранее наклеенной этикетки код наносят термоструйные принтеры Videojet Wolke m610® OEM, Videojet 8610.



При необходимости одновременной наклейки и печати кода DataMatrix рекомендуем принтер-аппликатор Videojet 9550. Он справится с нанесением на средних и высоких скоростях.



Важно заметить, что для правильного подбора оборудования необходимо провести предварительное тестирование и подготовить образцы. В зависимости от условий производства и материала упаковки рекомендуется использовать индивидуально подобранное оборудование. Это поможет соблюсти требования обязательной маркировки пива и пивных напитков, сэкономить деньги, придать товарам достойный вид и дать покупателям возможность быстрой идентификации продукции.

