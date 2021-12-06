Новый двигатель привода ходовой части для телескопических погрузчиков CLAAS SCORPION

CLAAS

Телескопические погрузчики CLAAS SCORPION в нижнем и среднем классе производительности теперь оснащаются высокоэффективными сдвоенными двигателями. Исключительно компактный блок привода, знакомый по кормоуборочным комбайнам JAGUAR, обеспечивает долгий срок службы, повышенную эффективность и пониженный уровень шума

Привод VARIPOWER в SCORPION 741, 736, 635, 1033 и 732 теперь заменен на сдвоенный двигатель VARIPOWER 2, разработанный и произведенный эксклюзивно для CLAAS. Привод, интегрированный в эти модели даже в стандартной комплектации, состоит из двух размещенных в компактном корпусе гидростатических двигателей, которые имеют общий вал и поворотный диск, уже несколько лет успешно использующиеся в кормоуборочных комбайнах CLAAS JAGUAR. Оба двигателя имеют максимальный диапазон отклонения 23 градуса, при этом тяговые агрегаты управляются общим распределительным блоком.



Как и раньше, оператор может выбрать три диапазона движения: от 0 до 15 км/ч, от 0 до 30 км/ч и от 0 до 40 км/ч. Максимальная скорость 40 км/ч является стандартной, но есть возможность при необходимости ограничить ее до 30 км/ч или 20 км/ч. В каждом случае максимальная скорость достигается при пониженных, экономичных оборотах двигателя.



VARIPOWER 2 передает на колеса такой же крутящий момент, как и ранее использовавшийся привод VARIPOWER. Простая, компактная конструкция без редукторного привода обеспечивает высокую грузоподъемность и длительный срок эксплуатации. Новая особенность заключается в том, что корпусное масло непрерывно отводится из картера привода с помощью мощной трубки Вентури, что значительно снижает потери вследствие вихреобразования масла при движении на скорости. Это обеспечивает максимальную эффективность и низкий расход топлива даже при быстром движении по дорогам общего пользования.



SCORPION 960, 756 и 746 продолжат работать на приводе VARIPOWER (746) и высокопроизводительном приводе VARIPOWER PLUS (756, 960) с широкоугольным гидростатическим насосом и вторым нерегулируемым двигателем.







Для всех моделей SCORPION опционально предлагаются две видеокамеры CLAAS последнего поколения. Они могут быть установлены сзади, на телескопической стреле или монтажной раме и помещены в новый кожух-держатель для оптимальной защиты. Изображение передается на отдельный дисплей в кабине, который автоматически переключается на камеру заднего вида при движении задним ходом. Это значительно повышает безопасность и делает управление более удобным для оператора. Встроенный обогрев внутри корпуса камеры предотвращает запотевание и замерзание объектива в холодную и сырую погоду.



Для ручного подсчета циклов загрузки в пределах досягаемости рядом с джойстиком находится новый четырехразрядный счетчик. Среди ранее не доступных функции светодиодный проблесковый маячок, индикаторы самоотключения и дополнительные типы шин. Доступ к задней части транспортного средства теперь можно получить без использования инструментов.



Телескопические погрузчики CLAAS SCORPION производятся на заводе Liebherr в Тельфсе (Австрия). Благодаря постоянным инвестициям производственные процессы на предприятии адаптированы к растущим требованиям клиентов. На заводе возросли производственные мощности, особенно в части контроля качества. Это достигнуто за счет удлинения сборочной линии и установки второго светового туннеля. В соответствии с последними достижениями в области эргономики телескопические погрузчики CLAAS собираются на одном уровне без использования вилочных погрузчиков. Особенно следует отметить устройство для поворота рамы, которое обеспечивает полный круговой доступ на высоте кузова, что важно, к примеру, при установке осей. На участке предварительной сборки изготовленных на заказ кабин каждая функция проверяется на современном испытательном стенде с использованием автоматизированного процесса тестирования. В результате получился продукт премиум-класса, способный удовлетворить требования даже самых взыскательных покупателей.

