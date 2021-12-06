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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Новый двигатель привода ходовой части для телескопических погрузчиков CLAAS SCORPION

Партнёрский материал

Новый двигатель привода ходовой части для телескопических погрузчиков CLAAS SCORPION
CLAAS
Новый двигатель привода ходовой части для телескопических погрузчиков CLAAS SCORPION
CLAAS

Телескопические погрузчики CLAAS SCORPION в нижнем и среднем классе производительности теперь оснащаются высокоэффективными сдвоенными двигателями. Исключительно компактный блок привода, знакомый по кормоуборочным комбайнам JAGUAR, обеспечивает долгий срок службы, повышенную эффективность и пониженный уровень шума

Привод VARIPOWER в SCORPION 741, 736, 635, 1033 и 732 теперь заменен на сдвоенный двигатель VARIPOWER 2, разработанный и произведенный эксклюзивно для CLAAS. Привод, интегрированный в эти модели даже в стандартной комплектации, состоит из двух размещенных в компактном корпусе гидростатических двигателей, которые имеют общий вал и поворотный диск, уже несколько лет успешно использующиеся в кормоуборочных комбайнах CLAAS JAGUAR. Оба двигателя имеют максимальный диапазон отклонения 23 градуса, при этом тяговые агрегаты управляются общим распределительным блоком.

Как и раньше, оператор может выбрать три диапазона движения: от 0 до 15 км/ч, от 0 до 30 км/ч и от 0 до 40 км/ч. Максимальная скорость 40 км/ч является стандартной, но есть возможность при необходимости ограничить ее до 30 км/ч или 20 км/ч. В каждом случае максимальная скорость достигается при пониженных, экономичных оборотах двигателя.

VARIPOWER 2 передает на колеса такой же крутящий момент, как и ранее использовавшийся привод VARIPOWER. Простая, компактная конструкция без редукторного привода обеспечивает высокую грузоподъемность и длительный срок эксплуатации. Новая особенность заключается в том, что корпусное масло непрерывно отводится из картера привода с помощью мощной трубки Вентури, что значительно снижает потери вследствие вихреобразования масла при движении на скорости. Это обеспечивает максимальную эффективность и низкий расход топлива даже при быстром движении по дорогам общего пользования.

SCORPION 960, 756 и 746 продолжат работать на приводе VARIPOWER (746) и высокопроизводительном приводе VARIPOWER PLUS (756, 960) с широкоугольным гидростатическим насосом и вторым нерегулируемым двигателем.

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Для всех моделей SCORPION опционально предлагаются две видеокамеры CLAAS последнего поколения. Они могут быть установлены сзади, на телескопической стреле или монтажной раме и помещены в новый кожух-держатель для оптимальной защиты. Изображение передается на отдельный дисплей в кабине, который автоматически переключается на камеру заднего вида при движении задним ходом. Это значительно повышает безопасность и делает управление более удобным для оператора. Встроенный обогрев внутри корпуса камеры предотвращает запотевание и замерзание объектива в холодную и сырую погоду. 

Для ручного подсчета циклов загрузки в пределах досягаемости рядом с джойстиком находится новый четырехразрядный счетчик. Среди ранее не доступных функции светодиодный проблесковый маячок, индикаторы самоотключения и дополнительные типы шин. Доступ к задней части транспортного средства теперь можно получить без использования инструментов.

Телескопические погрузчики CLAAS SCORPION производятся на заводе Liebherr в Тельфсе (Австрия). Благодаря постоянным инвестициям производственные процессы на предприятии адаптированы к растущим требованиям клиентов. На заводе возросли производственные мощности, особенно в части контроля качества. Это достигнуто за счет удлинения сборочной линии и установки второго светового туннеля. В соответствии с последними достижениями в области эргономики телескопические погрузчики CLAAS собираются на одном уровне без использования вилочных погрузчиков. Особенно следует отметить устройство для поворота рамы, которое обеспечивает полный круговой доступ на высоте кузова, что важно, к примеру, при установке осей. На участке предварительной сборки изготовленных на заказ кабин каждая функция проверяется на современном испытательном стенде с использованием автоматизированного процесса тестирования. В результате получился продукт премиум-класса, способный удовлетворить требования даже самых взыскательных покупателей.

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