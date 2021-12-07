Эффективность фунгицида «Зорвек® Энкантия» компании Corteva Agriscience подтверждена экспертами Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience сообщает о результатах первого года применения «Зорвек® Энкантия» в российских хозяйствах, а также опытов Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии

Исследования продемонстрировали высокую эффективность фунгицида в защите картофеля от фитофтороза — урожайность картофеля, обработанного «Зорвек® Энкантия», повышается более чем в 2 раза по сравнению с необработанным участком.



Зарегистрированный в 2020 году «Зорвек® Энкантия» является важным инструментом на пути к повышению продуктивности картофелеводческих предприятий, который позволяет получить высокий уровень защиты картофеля от фитофтороза — заболевания номер один по степени влияния на урожайность растения.



«Картофель — стратегически важная для России культура, и Corteva стремится помочь картофелеводческим хозяйствам реализовать заложенный в возделываемые сорта потенциал, что соответствует Целям устойчивого развития компании 2030 , - рассказывает руководитель отдела маркетинга компании Corteva Agriscience в России Александр Кравченко. — Мы уверены, что положительный опыт работы с “Зорвек® Энкантия” ведущих экспертов и практиков поможет отечественным производителям картофеля найти новые точки роста прибыльности вместе с инновационными возможностями контроля заболеваний».



Благодаря использованию «Зорвек® Энкантия» картофелеводы могут обеспечить высокий урожай, товарность и качество продукции, подтвержденные результатами опытов, проведенных Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии в 2021 году.



Так, институтом оценивалась эффективность трех схем защиты от фитофтороза восприимчивого к заболеванию сорта Аризона в условиях эпифитотийного развития болезни в Московской области летом. В одной из схем традиционно используемые в контроле заболевания системные фунгициды были заменены на «Зорвек® Энкантия» нормой 0,5 л/га. Во всех случаях первая обработка проводилась профилактически при высоте растений более 20 см, последующие две — через 7-10 дней. По результатам опыта биологическая эффективность защиты картофеля от фитофтороза составила в варианте с «Зорвек® Энкантия» 85,3% против 80,4 и 80,2% в двух других схемах соответственно. Урожайность в сравнении с контрольным, необработанным фунгицидами участком (212,6 ц/га) составила в варианте с «Зорвек® Энкантия» 501,8 ц/га (+236%) против 493,1 ц/га и 492,9 ц/га (+232%) в двух других схемах. Стоит отметить, что при относительно небольшой разнице прибавки в сравниваемых схемах только в варианте с «Зорвек® Энкантия» удалось преодолеть отметку в 50 т/га.



Исследование института подтверждается практикой крупных отечественных картофелеводческих хозяйств. Так, в компании «Мелагро» Владимирской области был заложен опыт с двукратным применением «Зорвек® Энкантия» в период интенсивного роста растений с интервалом в 10 дней в рамках схемы защиты на сорте Леди Клер с невысокой устойчивостью к фитофторе. Как рассказал директор по продукции предприятия Владимир Козлов, проявлений ни фитофтороза, ни альтернариоза отмечено не было. «Нам понравилось, результат получился хороший, картофель был защищен, и даже на этом опытном участке урожайность была на 1,5-2 т выше, чем на контрольном. До этого года у нас в схеме защиты постоянно использовались два фунгицида компании Corteva для борьбы с этими заболеваниями, и они себя полностью оправдывают. Надеемся, что и “Зорвек® Энкантия” добавится к ним и прочно займет место в линейке препаратов для защиты картофеля», — подытожил Козлов.



В компании «Латкин» Нижегородской области сравнивали традиционную для предприятия схему защиты картофеля со схемой, где в фазу смыкания ботвы вместо фунгицида системного и контактного действия использовали препарат «Зорвек® Энкантия». «Несмотря на то что оба варианта показали высокую эффективность в контроле инфекций, участок, обработанный “Зорвек® Энкантия », к моменту десикации был более зеленым, что было заметно визуально и подтверждалось индексом NDVI. Здесь же была отмечена прибавка урожайности в 4 т/га — 50 т/га против 46 т/га на контрольном участке, что в рамках сезона представляется экономически выгодным. В ближайшие несколько лет мы продолжим изучать препарат и закладывать новые опыты на разных сортах, в различных схемах, чтобы максимально полно оценить его потенциал», — рассказал главный агроном предприятия Алексей Чудоквасов.



Эффективность препарата в контроле болезней картофеля, в частности фитофтороза, достигается в том числе благодаря его продолжительному действию, что также подтвердил один из опытов НИИ фитопатологии.



Растения картофеля, выращенные в полевых условиях, опрыскивали изучаемыми фунгицидами в фазу бутонизации в рекомендованных производителями нормах расхода. Спустя различные временные промежутки после обработки листья отделяли от растений и в лабораторных условиях инокулировали спорами возбудителя фитофтороза. Несмотря на то что по итогам оценки все испытуемые препараты проявили достаточно высокую фунгицидную активность, наиболее продолжительным сроком ее сохранения отличался «Зорвек® Энкантия». Даже после 15 суток, когда активность всех фунгицидов ожидаемо пошла на спад (поражение листьев в вариантах составило 10% и 12%), «Зорвек® Энкантия» по-прежнему показывал лучшие результаты: поражение листьев не превышало 5%.

