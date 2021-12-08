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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

14-16 декабря состоится VIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

Партнёрский материал

14-16 декабря состоится VIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
«Иннопрактика»
14-16 декабря состоится VIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
«Иннопрактика»

Организаторами выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика»

VIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» продолжает традицию ежегодных встреч представителей науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур, фондов развития, инвестиционных компаний, а также высокотехнологичных российских компаний и предприятий, выступая коммуникационной площадкой для обмена опытом и поиска практических решений в области развития человеческого капитала для экономического роста страны. Мероприятие продлится три дня, пройдет в смешанном формате: спикеры смогут общаться офлайн, а участники — слушать их выступления онлайн, на площадке интерактивной платформы.

Основная тема VIII Конгресса — «COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике».

«Пандемия разрушила кооперационные цепочки и заставила переосмыслить ценности во всех сферах жизни, изменив мировую социальную систему, — считает первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика», общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. — Фокус на человека как на национальное достояние страны является сегодня одним из наиболее важных как с точки зрения развития технологий мирового уровня, так и с точки зрения материального и духовного благополучия. Как капитализировать человеческий потенциал в условиях цифровой экономики; как человекоцентричный подход в бизнесе может способствовать созданию добавленной стоимости; как улучшить благосостояние страны с помощью компаний, учитывающих в своей деятельности ESG-факторы? Эти вопросы требуют активного и регулярного обсуждения представителями бизнеса, науки, культуры и власти для достижения диалога между силами, регулирующими ключевые аспекты роста экономики». 

На площадке VIII Конгресса традиционно состоятся треки «HR-территория», «Территория технологического предпринимательства» и «Территория науки и культуры». В рамках мероприятия также пройдут дискуссии о мерах поддержки национальных чемпионов. Особое внимание в обсуждении участники обратят на вопросы стандартизации бизнес-процессов в IT-отрасли, необходимой для развития российских высокотехнологичных IT-компаний. Также эксперты обсудят, как преломляется этический аспект в повестке ИИ и принципах ESG и как технологии искусственного интеллекта могут помочь отделить реальные ESG-риски от политической конъюнктуры. Кроме этого, на площадке конгресса прозвучат темы создания и реализации зеленых стандартов применительно к российским условиям, перспективы международного образовательного обмена в контексте актуализации глобальных ценностей и перспективы развития русского языка в глобальном лингвистическом пространстве.

Для участия в мероприятии необходимо до 10 декабря 2021 года заполнить регистрационную форму на официальном сайте.

«Иннопрактика» 

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