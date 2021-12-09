Сеялка Väderstad Proceed открывает новую эру в технологии высева

Väderstad

Väderstad, мировой лидер по производству почвообрабатывающей и посевной техники, представляет новый инновационный продукт — сеялку Väderstad Proceed

Proceed принадлежит к новой категории сеялок. Одна машина Proceed способна увеличить потенциальную урожайность самых разнообразных культур: пшеницы, ячменя, масличного рапса, сахарной свеклы, гороха, кукурузы, подсолнечника и многих других.



«Väderstad создает машины, благодаря которым наши клиенты всегда остаются в авангарде современного сельского хозяйства. Мы разрабатываем новые методы, позволяющие нам задавать совершенно новые промышленные стандарты. Proceed — это гигантский скачок в области сельскохозяйственной техники. Такие события происходят не каждый день, но, однажды свершившись, они коренным образом меняют привычный уклад», — отмечает первый вице-президент в области продаж и маркетинга Väderstad Маттиас Ховнерт.



Väderstad Proceed способна высевать самые мелкие семена, выдерживая глубину закладки до миллиметра. Это приводит к значительному повышению урожайности, снижению потребности в почвообработке, химической обработке и применении удобрений.



Полевые испытания показали, что Proceed позволяет сокращать нормы высева вдвое, при этом урожайность остается на уровне современных зерновых сеялок. А самое главное — она обеспечивает лучшее развитие и равномерный рост культур на протяжении всего периода вегетации.



«Proceed — это гигантский скачок по сравнению с современной технологией высева. Она обеспечивает исключительно высокую равномерность глубины заделки, точность расстановки семян в каждом рядке, точность в конце рядка и в целом создает оптимальное семенное ложе. В результате мы получаем быстрые, дружные, крепкие всходы, каждому из которых гарантированы все условия, необходимые для достижения максимального потенциала», — комментирует директор направления продуктового менеджмента Väderstad Ларс Тюлен.



Согласно испытаниям, спустя несколько месяцев после высева озимой пшеницы с нормой высева 150 семян/кв. м прирост биомассы растений составил 102%, корней — 72%, а количество продуктивных стеблей на растении увеличилось на 62% по сравнению с применением современных зерновых сеялок.







Предельная точность для любой культуры

Для высева зерновых в Proceed используется междурядье 225 или 250 мм. За счет легкой настройки и быстрой замены дисков междурядье можно изменить на 450 или 500 мм для высева таких культур, как сахарная свекла или масличный рапс, а затем изменить его вновь на 750 мм для высева кукурузы, подсолнечника или хлопка. Независимо от типа культуры Proceed обеспечивает максимальную точность заделки, а следовательно, и рост потенциальной урожайности для каждого семени.



Сердце Proceed — это высокоточные высевающие секции. Уплотняющие колеса обеспечивают предварительное уплотнение почвы до закладки семени, гарантируя равные условия для всех семян. Уплотняющие колеса установлены на индивидуальных стойках, использующих гидравлическое давление прижима для достижения максимальной эффективности.



«После того как семена попадают из семенного бункера в высевающие секции, адаптированная версия всемирно известной системы дозирования Väderstad PowerShoot обеспечивает полный контроль каждого семени вплоть до момента его соприкосновения с почвой. Короткая трубка сошника гарантирует, что каждое семя достигнет останавливающего колеса, что обеспечивает оптимальный контакт семян с почвой на заданной глубине по всей рабочей ширине», — поясняет Ларс Тилен.



Каждая высевающая секция имеет электрический привод и управляется при помощи системы контроля Väderstad E-Control на базе iPad, что позволяет оператору полностью контролировать машину. Среди доступных функций — индивидуальное отключение секций и дифференцирование норм высева, динамическая закладка технологической колеи, индивидуальная калибровка, контроль и мониторинг точности закладки в режиме реального времени. Все эти функции являются поистине инновационными в области высева зерновых.



Väderstad Proceed будет впервые представлена на международной сельскохозяйственной выставке Agritechnica 2022 в Ганновере (Германия). В 2022 году Väderstad еще больше раздвинет границы возможного за счет проведения полномасштабных полевых испытаний и сотрудничества с учеными, компаниями по производству семян и передовыми фермерами по всему миру. Väderstad Proceed — это поколение сеялок, которое открывает новую эру в технологии высева.

