Получать доход, сокращая выбросы: компания «Август» протестирует программу продажи углеродных единиц

АО Фирма «Август»

Компания «Август» в рамках развития собственного сельскохозяйственного бизнеса станет партнером проекта по внедрению в России программы сертификации и реализации углеродных единиц — углекислого газа, который не поступает в атмосферу благодаря использованию ресурсосберегающих технологий

На мировом рынке спрос на него формируют предприятия, которые на сегодня не могут не превышать нормативы по разрешенным выбросам. Покупая углеродные единицы, они получают возможность дополнительной эмиссии CO2. В хозяйствах УК «Август-Агро» применяется технология беспахотного земледелия No-Till, которая обеспечивает консервацию углерода в почве в виде накапливаемых органических веществ. Поля «Августа» станут одной из площадок, где начнется тестирование цифровых решений компании «ИнтТерра», позволяющих измерить накопленный углекислый газ и валидировать углеродные единицы для продажи на биржах.



Компания «Август» изначально выбрала No-Till в качестве ключевой технологии для ведения агробизнеса. Обработка земли классической вспашкой с оборотом пласта разрушает структуру слоев почвы и ведет к истощению земель в результате утраты накопившихся органических веществ. При такой обработке почвы смешиваются ее слои, в каждом из которых свои черви, грибы, бактерии и микроорганизмы обеспечивают естественное разложение органики и ее накопление. Как следствие, на сельскохозяйственных землях происходит разрушение экосистемы и распад стабильных соединений, а органический углерод высвобождается в виде углекислого газа — в силу этого сельское хозяйство относят к отраслям, являющимся источниками парникового эффекта. Однако при земледелии без вспашки углерод в составе органики накапливается в почве, поскольку при использовании No-Till растительные остатки мульчируются и остаются в земле. Они разлагаются, со временем нарастает их разнообразие, и плодородие почвы увеличивается. Также в нераспаханном виде земля в большей степени защищена от эрозии и лучше удерживает влагу. Немаловажно и снижение потребности в ГСМ: при применении технологии Nо-Till экономия по данному направлению в агрофирмах «Августа» достигает 40% по сравнению с классической вспашкой, а сокращение количества проходов техники, в свою очередь, дополнительно уменьшает объем выбросов в атмосферу выхлопных газов.



«Наши хозяйства расположены в Краснодарском крае, Чувашской Республике, Республике Казахстан, однако основные активы “Агропроекта” сосредоточены в Республике Татарстан: это около 200 тыс. га сельхозземель. Мы считаем систему No-Till нашим конкурентным преимуществом, поскольку необходимые аграриям ресурсы сейчас дорожают, а кроме того, остро стоит вопрос с засухами. В 2021 году на нашей первой агрофирме в Татарстане, где No-Till была внедрена 4 года назад, даже в условиях дефицита осадков мы получили средний урожай заметно выше, чем у наших соседей. Продуктивность применения No-Till увеличивается с течением времени, а в целом эта технология, по нашим оценкам, поможет обеспечить углеродонейтральность сельского хозяйства. Мы ожидаем, что все земледельцы когда-нибудь так или иначе будут вовлечены в торговлю карбоновыми кредитами», — говорит генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.



Предполагается, что программа, которую внедряет российская компания «ИнтТерра», специализирующаяся на цифровых решениях для АПК, даст возможность использующим No-Till аграриям за счет продажи углеродных единиц получить дополнительный доход, не меняя ничего в своем бизнесе: достаточно не применять вспашку и не сжигать растительные остатки. В рамках программы почва сначала тестируется на первичное содержание углерода. Эти данные вносятся в IT-платформу для земледельцев SkyScout, с помощью которой впоследствии отслеживается соблюдение технологии, а также методом моделирования ежегодно рассчитывается объем накапливаемого углерода. Первый выпуск углеродной единицы как ценной бумаги и получение выплаты происходят уже на третий год работы в программе. На пятый год снова проводится тестирование почвы, чтобы проверить, сколько углерода удалось накопить, а также производится вторая выплата. Финальное возмещение за весь законсервированный углекислый газ осуществляется по итогам десятилетия. Одна углеродная единица признана эквивалентом одной тонны CO2, не попавшего в атмосферу и оставшегося в почве. По оценке специалистов «ИнтТерры», ее цена находится на уровне около $40 и со временем будет расти. В среднем за 10 лет использования No-Till с помощью продажи углеродных единиц аграрий может получить дополнительно до $500 на каждый гектар земли.



«Совместно с нашими партнерами мы в числе первых в России попробуем “добывать” углеродные единицы. Все для этого у нас уже есть: от “классики” мы перешли к технологии нулевой обработки почвы, мы применяем ее, заходя на новые территории, и закупаем технику именно для беспахотного земледелия. И мы с готовностью поделимся нашим опытом в ходе этой работы», — отмечает генеральный директор компании «Август» Михаил Данилов.



Стоит отметить, что 30 декабря 2021 года в России вступит в силу закон об ограничении выбросов парниковых газов, согласно которому организации и ИП, чья хозяйственная активность сопровождается значительным загрязнением атмосферы, будут обязаны ежегодно отчитываться об этом. Одновременно закон разрешает оборот углеродных единиц на территории страны и вводит понятие реестра углеродных единиц — информационной системы для их учета. Также на сегодняшний день уже обсуждается создание национальной системы торговли углеродными единицами и начинается формирование соответствующего рынка в рамках российской биржевой торговли.

