«Асти Групп»

По прогнозам Минсельхоза, в 2021 году производство птицы в нашей стране составит порядка 6,8 млн т, а яиц — 44,9 млрд штук. Показатели прошлого года — 6,7 млн т в живом весе и 44,8 млн штук соответственно

С ростом производства увеличивается и количество отходов, которые необходимо перерабатывать и утилизировать. И один из основных вызовов птицеводческих предприятий в таких условиях — снижение негативного влияния на экологию, особенно с учетом того, что требования к животноводам в части утилизации отходов постоянно ужесточаются.



«Сегодня актуальными для птицеводства являются вопросы нормативно-правового регулирования в сфере экологии. Это повышение нормативов утилизации упаковки, снижение выбросов парниковых газов (для птицы это углекислый газ CO2), обращение птичьего помета», — рассказывает генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.



Она добавляет, что в настоящее время ведется разработка и формирование экологических требований в различных нормативных документах. В сфере социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов готовится проект постановления Правительства «Об утверждении критериев хозяйственной и иной деятельности, используемых для отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям». В направлении механизма расширенной ответственности производителей товаров в упаковке разрабатывается проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”» и проект постановления «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2022-2024 годы». В сфере обращения птичьего помета создается проект федерального закона «О продуктах жизнедеятельности животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



На птицефабриках отходы жизнедеятельности птиц появляются ежедневно и в больших количествах. Согласно данным отчетности самих компаний, даже в относительно небольших хозяйствах образуется около 35 т помета, а на крупных предприятиях показатель доходит до 2 тыс. т.



Вертикально интегрированные холдинги значительную долю продуктов жизнедеятельности птиц используют в качестве органических удобрений своих полей, а оставшийся помет отдают на утилизацию сторонним компаниям. У небольших птицефабрик, которые не имеют собственных растениеводческих активов, такой возможности нет, и вопрос снижения затрат на утилизацию для них крайне актуален.



В мировой практике существует немало способов переработки помета: из него изготавливают жидкие и сухие удобрения, сухое топливо, биогаз, спирт. Кроме того, некоторые предприятия используют технологии для переработки помета в тепловую и электрическую энергию — такие компании, кстати, уже есть и в нашей стране. Однако, даже используя помет как удобрения и применяя современные технологии его переработки, предприятия в России все еще вынуждены утилизировать немалое количество отходов жизнедеятельности птиц, и вопрос о том, как можно еще снизить данную статью расходов, крайне актуален для представителей отрасли.



Тема мировых тенденцией в рациональном использовании побочных продуктов птицеводства будет всесторонне освещаться на саммите «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции», который пройдет в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо» с 15 по 17 марта 2022 года в рамках выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022».



«Посетители сессии саммита, посвященной птицеводству, узнают о мировых тенденциях рационального использования побочных продуктов птицеводства, познакомятся с инновационными решениями по их переработке в удобрения. Кроме того, на мероприятии будут рассмотрены актуальные требования действующего законодательства по охране окружающей среды», — делится Наринэ Багманян, президент компании «Асти Групп», которая является организатором саммита и выставки.



Будьте в курсе самых современных трендов и перспектив развития птицеводства России вместе с MAP Russia & VIV 2022! Регистрация на выставку и саммит уже открыта на нашем сайте www.meatindustry.ru



За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам выставочной компании «Асти Групп»: + 7 (495) 797 69 14, info@meatindustry.ru

