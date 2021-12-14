Компания «Квернеланд Груп СНГ» усовершенствовала систему обеспечения запасными частями

Kverneland Group

Введенные компанией «Квернеланд Груп СНГ» меры по увеличению интенсивности поставок запасных частей на технику Kverneland из Европы обеспечили стабильность их стоимости для российских аграриев в течение всего сезона

Политика обеспечения запасными частями на технику международных брендов — неотъемлемая часть стратегии развития бизнеса сельхозмашиностроителей и важнейшая составляющая эффективного сельхозпроизводства. Компания «Квернеланд Груп СНГ» работает на российском рынке 16 лет и за это время выстроила бесперебойную схему их поставки из Европы, регулярно совершенствуя ее с учетом складывающихся на локальном и мировом рынках условий.



Так, в 2017 году компания перешла от централизованных поставок запчастей из Франции на самовывоз с европейского склада и смогла таким образом сократить сроки в два раза. Работа в условиях пандемии в 2020 и 2021 годах потребовала новых шагов по укреплению цепочки поставок и снижению рисков возникновения сбоев.



С этой целью компания изменила интенсивность выхода машин с запасными частями с центрального склада во Франции, увеличив их с одного до двух раз в неделю. Срок доставки их в Россию не изменился (он составляет 9 дней с учетом таможенной очистки и приемки на центральном российском складе в Липецке), однако этот шаг позволил выработать более устойчивый график пополнения локального склада. Кроме того, новая схема снизила необходимость в экстренных отгрузках авиасообщением и обеспечила большую стабильность цен на запчасти.



Помимо этого, систему обеспечения запчастями эффективно дополняет сеть складов ответственного хранения у дилеров, находящихся в удаленных от склада в Липецке регионах, как, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, Чите. Данная мера призвана улучшить поставку и отгрузку продукции конечным клиентам из этих регионов. Введенная система непрерывного мониторинга и анализа складских запасов дилеров со стороны «Квернеланд Груп СНГ» позволяет отслеживать остатки и заранее планировать пополнение.



«Номенклатура российского центрального склада запасных частей компании в течение года составляет свыше €1 млн. На остатках склада всегда имеются расходные материалы на всю линейку техники, реализуемой на отечественном рынке. Это позволяет пользователям техники Kverneland быть уверенными в том, что сезон пройдет без простоев. Тем не менее мы всегда напоминаем клиентам о необходимости проведения дефектовки по окончании сезона и заказе расходных деталей с запасом заранее. Это не только позволяет воспользоваться сезонными акциями, но и снизить риск простоя техники в сезон, когда нагрузка на логистику и склады запчастей возрастает», — прокомментировал руководитель отдела запасных частей «Квернеланд Груп СНГ» Иван Бакунин.

