Лучшие умы России создают отечественные гибриды сахарной свеклы

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Компания «Щелково Агрохим» и Санкт-Петербургский государственный университет на площадке «Вузпромэкспо-2021» в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве при создании новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы

Подписи под документом поставили генеральный директор «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов и проректор по стратегическому развитию и партнерству вуза Анастасия Ярмош.



В рамках договоренностей СПбГУ будет проводить прикладные исследования для «СоюзСемСвеклы» (совместного предприятия «Щелково Агрохим» и ГК «Русагро»). Компания организована в 2017 году для создания качественно новых, высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям и обладающих выравненностью по основным биологическим и морфологическим признакам гибридов сахарной свеклы.



Работа над созданием новых отечественных гибридов сахарной свеклы проводится в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы (ФНТП) на 2017-2030 годы. И одна из основных целей, которая ставится на ближайшую перспективу, связана с внедрением гибридов «СоюзСемСвеклы» в массовое производство.



В настоящее время в государственном реестре зарегистрирован 21 гибрид сахарной свеклы, 12 гибридов находятся на испытании в Госсорткомиссии. В 2021 году два гибрида — Буря и Вулкан — поступили в продажу, к следующему сезону на рынке появится еще пять отечественных гибридов от «СоюзСемСвеклы»: Прилив, Бриз, Волна, Молния и Скала.



«Нашей общей целью является благополучие страны и доступность продукции АПК всем слоям населения. Компания “Щелково Агрохим” способствует реализации этой цели, создавая новые высокоэффективные отечественные гибриды семян сахарной свеклы. Результаты госсортоиспытания подтверждают: наши гибриды сахарной свеклы не уступают представителям импортной селекции ни по урожайности, ни по дигестии. А по такому важному показателю, как устойчивость к заболеваниям, даже превосходит их», — уверен генеральный директор компании «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов.



Генеральный директор «СоюзСемСвеклы», к. с.-х. н. Роман Бердников отметил, что сегодня гибриды компании успешно прошли демонстрационные и производственные испытания, запущены в производственное выращивание. «В нашем портфеле уже представлены семь гибридов, готовых к реализации, адаптированных к возделыванию в различных свеклосеющих регионах страны. Они демонстрируют высокие показатели урожайности и сахаристости, а также значительно снижают проблематику длительного хранения корнеплодов в кагатах, корневых гнилей, листовых болезней», — пояснил он.