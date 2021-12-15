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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Лучшие умы России создают отечественные гибриды сахарной свеклы

Партнёрский материал

Лучшие умы России создают отечественные гибриды сахарной свеклы
Pixabay
Лучшие умы России создают отечественные гибриды сахарной свеклы
Pixabay

Компания «Щелково Агрохим» и Санкт-Петербургский государственный университет на площадке «Вузпромэкспо-2021» в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве при создании новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы

Подписи под документом поставили генеральный директор «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов и проректор по стратегическому развитию и партнерству вуза Анастасия Ярмош. 

В рамках договоренностей СПбГУ будет проводить прикладные исследования для «СоюзСемСвеклы» (совместного предприятия «Щелково Агрохим» и ГК «Русагро»). Компания организована в 2017 году для создания качественно новых, высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям и обладающих выравненностью по основным биологическим и морфологическим признакам гибридов сахарной свеклы.

Работа над созданием новых отечественных гибридов сахарной свеклы проводится в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы (ФНТП) на 2017-2030 годы. И одна из основных целей, которая ставится на ближайшую перспективу, связана с внедрением гибридов «СоюзСемСвеклы» в массовое производство.

В настоящее время в государственном реестре зарегистрирован 21 гибрид сахарной свеклы, 12 гибридов находятся на испытании в Госсорткомиссии. В 2021 году два гибрида — Буря и Вулкан — поступили в продажу, к следующему сезону на рынке появится еще пять отечественных гибридов от «СоюзСемСвеклы»: Прилив, Бриз, Волна, Молния и Скала. 

«Нашей общей целью является благополучие страны и доступность продукции АПК всем слоям населения. Компания “Щелково Агрохим” способствует реализации этой цели, создавая новые высокоэффективные отечественные гибриды семян сахарной свеклы. Результаты госсортоиспытания подтверждают: наши гибриды сахарной свеклы не уступают представителям импортной селекции ни по урожайности, ни по дигестии. А по такому важному показателю, как устойчивость к заболеваниям, даже превосходит их», — уверен генеральный директор компании «Щелково Агрохим», академик РАН Салис Каракотов.

Генеральный директор «СоюзСемСвеклы», к. с.-х. н. Роман Бердников отметил, что сегодня гибриды компании успешно прошли демонстрационные и производственные испытания, запущены в производственное выращивание. «В нашем портфеле уже представлены семь гибридов, готовых к реализации, адаптированных к возделыванию в различных свеклосеющих регионах страны. Они демонстрируют высокие показатели урожайности и сахаристости, а также значительно снижают проблематику длительного хранения корнеплодов в кагатах, корневых гнилей, листовых болезней», — пояснил он.

«Щелково Агрохим» 

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