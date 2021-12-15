ГК «МегаМикс» завершила сделку по приобретению птицеводческих активов агрохолдинга «Юрма»

ГК «МегаМикс»

Группа компаний «МегаМикс», крупнейший российский производитель премиксов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, завершила сделку по покупке Чувашского агрохолдинга «Юрма» в начале декабря 2021 года. Финансовым партнером интеграции выступает Сбер

Перешедшие активы холдинга включают в себя следующее.



Родительские стада кросса ROSS, инкубатор Chick Master на 42 млн яиц в год, 37 корпусов клеточного содержания цыплят-бройлеров с оборудованием Big Dutchman, посадочные места на выращивание свыше 3 млн бройлеров, бойня на 6 тыс. голов в час Stork Маrel, комбикормовый завод производственной мощностью 240 тыс. т комбикорма в год, земельные активы для выращивания зерновых.



Широкий ассортимент выпускаемой продукции (порядка 200 наименований), включающий линейку полуфабрикатов, сертифицированную по стандарту ЭКО от международной немецкой аудиторской компании DQS, халяльную продукцию, СТМ ведущих федеральных торговых сетей: Х5, «ВкусВилл», «Лента», «Да!», «Магнит» и многих других.



29 собственных торговых магазинов формата «У дома» в городе Чебоксары, позволяющих эффективно диверсифицировать каналы сбыта между федеральными сетями, HoReCa-операторами и собственными торговыми точками.





Текущая производственная мощность агрохолдинга — 50 тыс. т мяса в год, что составляет 75% производства мяса птицы в Чувашской Республике.







В рамках разработанной стратегии 2022-2025 годов планируется модернизация и ввод новых корпусов с увеличением объема производства мяса птицы на 40%, строительство дополнительных корпусов ремонтного и родительского стада, расширение линейки полуфабрикатов, ребрендинг торговой марки, открытие новых магазинов под собственной торговой маркой, ввод современных очистных сооружений, переработка вторичного куриного помета в биоудобрения.



Группа компаний «МегаМикс» стала полностью вертикально интегрированным холдингом с оборотом более 16 млрд руб.



Мы кормим тех, кто кормит нас.

