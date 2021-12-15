ГК «МегаМикс» завершила сделку по приобретению птицеводческих активов агрохолдинга «Юрма»

Группа компаний «МегаМикс», крупнейший российский производитель премиксов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, завершила сделку по покупке Чувашского агрохолдинга «Юрма» в начале декабря 2021 года. Финансовым партнером интеграции выступает Сбер
Перешедшие активы холдинга включают в себя следующее.
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Родительские стада кросса ROSS, инкубатор Chick Master на 42 млн яиц в год, 37 корпусов клеточного содержания цыплят-бройлеров с оборудованием Big Dutchman, посадочные места на выращивание свыше 3 млн бройлеров, бойня на 6 тыс. голов в час Stork Маrel, комбикормовый завод производственной мощностью 240 тыс. т комбикорма в год, земельные активы для выращивания зерновых.
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Широкий ассортимент выпускаемой продукции (порядка 200 наименований), включающий линейку полуфабрикатов, сертифицированную по стандарту ЭКО от международной немецкой аудиторской компании DQS, халяльную продукцию, СТМ ведущих федеральных торговых сетей: Х5, «ВкусВилл», «Лента», «Да!», «Магнит» и многих других.
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29 собственных торговых магазинов формата «У дома» в городе Чебоксары, позволяющих эффективно диверсифицировать каналы сбыта между федеральными сетями, HoReCa-операторами и собственными торговыми точками.
Текущая производственная мощность агрохолдинга — 50 тыс. т мяса в год, что составляет 75% производства мяса птицы в Чувашской Республике.
В рамках разработанной стратегии 2022-2025 годов планируется модернизация и ввод новых корпусов с увеличением объема производства мяса птицы на 40%, строительство дополнительных корпусов ремонтного и родительского стада, расширение линейки полуфабрикатов, ребрендинг торговой марки, открытие новых магазинов под собственной торговой маркой, ввод современных очистных сооружений, переработка вторичного куриного помета в биоудобрения.
Группа компаний «МегаМикс» стала полностью вертикально интегрированным холдингом с оборотом более 16 млрд руб.
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