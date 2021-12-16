Уже несколько лет назад Россия достигла самообеспеченности по мясу птицы и свинине. Тем не менее крупные игроки, особенно в свиноводстве, продолжают реализовывать новые проекты, увеличивать поголовье, а значит, объем производства мяса будет продолжать расти

Рассчитывать на то, что всю выпускаемую в нашей стране продукцию можно распределить на внутреннем рынке, не приходится. Поэтому производители уже сейчас активно выходят на внешние рынки, ищут новые каналы сбыта. Наращивание вывоза на мировые рынки продукции с высокой добавленной стоимостью также является одной из приоритетных задач, которые ставит правительство перед российскими предприятиями АПК.



«Организаторы саммита “Аграрная политика России: безопасность и качество продукции”, который будет проходить в Москве на площадке МВЦ “Крокус Экспо” с 15 по 17 марта следующего года, понимают актуальность и важность темы экспорта. Поэтому мы включили ее в повестку мероприятия. В ходе сессии, посвященной работе на внешних рынках, у представителей бизнеса будет возможность узнать о том, какая работа ведется для открытия новых каналов сбыта государством, а также услышать опыт ключевых российских экспортеров животноводческой и птицеводческой продукции», — отмечает президент выставочной компании «Асти Групп» Наринэ Багманян. Она напоминает, что саммит будет проходить в рамках выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022».



По данным федерального центра «Агроэкспорт», даже в пандемийный прошлый год, когда были серьезные перебои с логистикой, нашей стране удалось нарастить экспорт животноводческой продукции по некоторым направлениям. В частности, увеличились поставки российской замороженной говядины и пищевой рыбы в Индонезию, мяса птицы и субпродуктов во Вьетнам.



Наши экспортеры научились работать в условиях, когда приходится оперативно переориентировать поставки на новые рынки. Так, по данным Национального союза птицеводов (НСП), по итогам 2020 года более 80% всего экспорта продукции птицеводства приходилось на Китай и Украину. За 10 месяцев текущего года доли Китая и Украины снизились на 11% и на 5% соответственно, при этом экспорт в направлении дальнего зарубежья не сократился, так как поставки удалось перенаправить в страны Персидского залива и Африки. Кроме того, в этом году экспортеры продукции птицеводства начали осваивать рынок Сингапура. По прогнозам НСП, в денежном выражении экспорт российской продукции птицеводства в 2021-м относительно прошлого года продемонстрирует неплохой рост, и в 2022 году положительная динамика продолжится.



Экспорт свинины, по данным Национального союза свиноводов (НСС), с января по сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого и с учетом шпика и субпродуктов вырос на 8%. По итогам 2021-го он составит около 210 тыс. т, тогда как, по данным АБ-Центра, годом ранее показатель находился на уровне 204,8 тыс. т. При этом в ближайшие несколько лет с учетом увеличения производства России нужно будет нарастить экспорт до 600 тыс. т, то есть почти на 400 тыс. т, считают в НСС. И уже сегодня как предприятия, так и государство делают все возможное для того, чтобы реализовать этот потенциал. Первые строят новые мощности по убою и первичной разделке в соответствии с международными требованиями, второе ведет активную работу по открытию новых рынков для поставок свинины.



Более подробно о результатах и планах, экспортных перспективах, прогнозах и трендах представители профильных государственных ведомств, отраслевых союзов и предприятий, которые уже активно работают на внешних рынках, расскажут на посвященной данной теме сессии саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции».



Для посещения саммита и выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022» необходима предварительная регистрация, которая уже открыта на сайте www.meatindustry.ru

