Ведущий российский производитель пестицидов стал участником нацпроекта «Производительность труда»

АО Фирма «Август»

Российские производственные площадки компании «Август» включаются в реализацию национального проекта «Производительность труда». На заводе «Август-Алабуга» в Республике Татарстан внедрение принципов бережливого производства стартовало весной 2021 года

В результате сотрудничества с Федеральным центром компетенций (ФЦК) предприятие вдвое увеличило выработку в рамках пилотного проекта по оптимизации производства гербицидов на линии водных растворов. Сейчас к преобразованиям готовятся еще две производственные линии, а на ближайшие три года перед заводом поставлена глобальная цель «30/30/30»: рост производительности труда на 30%, повышение маржинальности продуктов на 30% и увеличение производительности предприятия до 30 млн литров продукции в год. В настоящий момент к включению в число участников нацпроекта готовится еще одна производственная площадка «Августа», расположенная в Чувашской Республике, — «Вурнарский завод смесевых препаратов».



В качестве пилотного проекта, в рамках которого планировалось опробовать и оценить методики бережливого производства в компании «Август», была выбрана оптимизация производства гербицидов на линии водных растворов завода «Август-Алабуга». На данной линии выпускаются препараты «Августа» по борьбе с сорняками на различных культурах: «Торнадо 500», «Торнадо 540», «Суховей», «Балерина», заслужившие признание аграриев. Первостепенными задачами для экспертов и сотрудников предприятия стали наращивание мощности в пик сезона производства и повышение эффективности работы оборудования. Проект стартовал в марте 2021 года.



Методы бережливого производства показали свою продуктивность: по результатам реализации проекта длительностью в полгода выработка увеличилась на 100% (с 380,9 до 761,8 л/чел.-ч.), а время протекания процесса при изготовлении одной партии продукта (20 кубометров) сократилось на 48% (с 23 до 12 часов).



Ключевые моменты в оптимизации работы линии касались устранения узких мест между разными циклами производства — ситуаций, когда ограниченная производительность одного участка лимитирует эффективность работы другого. Так, одним из результативных изменений стало ускорение работы линии розлива препаратов. После получения подтверждения, что качественные показатели готового препарата соответствуют требованиям технических условий, время от начала его перекачки в накопительную емкость до старта фасовки составляло 120 минут. Однако специалисты с помощью расчетов подтвердили возможность начинать розлив препарата раньше — до окончательного наполнения накопительной емкости. После внедрения организационных мероприятий перед началом фасовки, а также изменения подхода к размерности фасуемых препаратов период ожидания удалось сократить до 15 минут — только это позволило уменьшить время производства партии на 27%, а выработку на человека нарастить на 35%. Кроме того, удалось сделать параллельными процессы перекачки готовой продукции и контроль ее качества.



Важную роль в минимизации простоев и оптимизации производственных процессов сыграли введение производственного анализа, перебалансировка производственных линий с точки зрения выравнивания их производительности, улучшение внутрицеховой логистики, стандартизация работ на этапах с высокой вариабельностью выполнения операций (в том числе на такой стадии, как нанесение этикеток). Внедрена информационная система для мониторинга и расчета общей эффективности оборудования (IVAMS). Вместе с тем задействованные в производственном процессе работники прошли дополнительное обучение по следующим программам: «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Производственный анализ» и др. Улучшены условия труда, введен стандарт рабочего места и его уборки, усилены обратная связь, регулярное информирование и вовлеченность каждого работника в основные процессы предприятия, введено материальное стимулирование для наиболее активных и аккуратных сотрудников, включая возможность карьерного роста.



Реализация программы повышения производительности труда на заводе «Август-Алабуга» продолжается. Следующие объекты — линия концентрата эмульсии производства фунгицидов и линия концентрата эмульсии производства гербицидов. Уже функционируют две соответствующие рабочие группы; по линии производства фунгицидов готова карта проекта, осуществлен производственный анализ, разработаны идеальная и целевая карты потоков.



«Наша основная цель — перейти к работе в режиме бережливого производства на постоянной основе и с привлечением к ней всех без исключения наших сотрудников, — отмечает генеральный директор завода «Август-Алабуга» Владимир Алин. — Это не громкий лозунг, а прямая необходимость. Выполнить стоящие перед нами амбициозные задачи по обеспечению земледельцев средствами защиты растений нам поможет оптимизация многих рабочих процессов на предприятии, а участие в национальном проекте по повышению производительности труда в этом отношении является огромным подспорьем».



Еще одна российская производственная площадка — филиал «Августа» «Вурнарский завод смесевых препаратов» - в настоящий момент тоже готовится к участию в нацпроекте. В ноябре 2021 года его уже посетил эксперт ФЦК. Также сотрудники и директор завода Владимир Свешников приняли коллег из центрального офиса компании «Август» и предприятия «Август-Алабуга» для обсуждения плана внедрения системы бережливого производства.

